MOTORE, POTENZA, TRAZIONE Forse si chiamerà Dino, forse no, fatto sta che la Ferrari Progetto F171 è quasi pronta, come testimoniano le foto nella nostra gallery. Attesa per il debutto entro la fine del 2021, con denominazione 2022, dovrebbe adottare un nuovo motore V6 plug-in hybrid capace di erogare 723 CV e fino a 1.085 Nm, scaricati a terra attraverso la sola trazione posteriore. Diverso il powertrain rispetto alla Ferrari SF90 Stradale: sulla nuova Ferrari V6 dovrebbe esserci un solo motore elettrico disposto tra basamento e cambio in luogo delle tre unità che, sulla sorella maggiore, forniscono una trazione integrale di tipo elettrico.

UN V6 INEDITO La parte termica sarebbe costituita da un 6 cilindri da 2,9 litri, ma sarebbe scorretto ricollegare questa unità al motore 690T adottato sulle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, e parente non tanto lontano del Nettuno montato sulla Maserati MC20 (qui la prova). Infatti il motore della Ferrari V6 avrebbe un angolo tra le bancate di 120° (come sulla McLaren Artura) invece che 90°. La V più aperta riporta al propulsore Serie 156 sviluppato da Vittorio Jano e Carlo Chiti con cui la Scuderia Ferrari ottenne un titolo piloti nel mondiale di Formula 1 nel 1961, con Phil Hill, e due titoli costruttori nelle annate 1961 e 1964.

LO STILE È DI FAMIGLIA Sepoure ancora pesantemente camuffata, la nuova Ferrari V6 plug-in hybrid mostrata nelle foto sembra avere già una carrozzeria pressoché definitiva, che mostra un evidente family feeling con la Ferrari SF90 Stradale e anche con il frontale affilato della più recente produzione: tanto a motore centrale come la Ferrari F8 Tributo (qui il nostro video) quanto a trazione anteriore come sulla Ferrari Roma (qui la prova di MotorBox). Frontale tagliente, con sottili luci a LED, due coppie di fanali posteriori che sono ormai tradizionali per il Marchio e terminali di scarico separati montati a metà altezza. Con l'aggiunta di quella sorta di pinna sinuosa a oscurare parzialmente il lunotto. Siete curiosi? Presto ne sapremo di più: restate sintonizzati!