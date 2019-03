Autore:

Emanuele Colombo

LA BASE È ALFA ROMEO Dimenticatevi la Ferrari F8 Tributo vista a Ginevra 2019: da qualche tempo ci aspettiamo che, nei prossimi mesi, il cavallino rampante faccia debuttare un'evoluzione ibrida della 488 con il V8 elettrificato, ma gli ultimi rumors indicano che qualcos'altro sarebbe in fase avanzata di collaudo in quel di Maranello. Si parla, in particolare, di una Ferrari V6 plug-in hybrid. Anzi, di un motore elettrificato allestito sulla base dei V6 di Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

LA DATA DI LANCIO A raccogliere le prime informazioni circa il nuovo motore è stata la testata inglese Car, che esprime dubbi sul tipo di automobile che lo adotterà per prima. Potrebbe trattarsi del futuro Suv Ferrari Purosangue, oppure di una piccola sportiva: modello d'ingresso alla gamma marchiato Dino. C'è chi invece ipotizza il nome Ferrari 486. Chi lo sa. Secondo alcune fonti, però, il lancio non dovrebbe essere lontano: addirittura a maggio 2019.

LA SCHEDA TECNICA L'utilizzo del V6 Alfa con la cilindrata di 2,9 litri sarebbe strategica, perché permetterebbe di evitare una sovratassa del mercato cinese che scatta oltre i 3.000 cc. E i numeri sarebbero comunque impressionanti. Pare che la potenza potrebbe raggiungere i 733 CV e la coppia superare i 1.084 Nm. Con numeri del genere non stupisce che il nuovo motore Ferrari V6 non verrà confinato a un unico modello, ma equipaggerà, in futuro, anche altre auto.

ANCHE NON ELETTRIFICATO Per il debutto, comunque, ci si attende un modello allestito sulla nuova architettura flessibile Ferrari che sarà la base per gran parte della gamma. Si tratta di una leggera piattaforma in alluminio e nel caso della ipotetica piccola sportiva di casa potrà impiegare il 2.9 V6 tanto nella declinazione ibrida, con il motore elettrico collocato tra motore e cambio e la possibilità futura di aggiungere un secondo motore elettrico all'avantreno, quanto in una versione tradizionale con 618 CV e 600 Nm. Siete curiosi? Anche noi...