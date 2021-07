L'abbiamo vista danzare nelle mani di Sainz e Leclerc (qui il video), vi abbiamo raccontato come sia un'auto tutto sommato controversa, ma nulla toglie che la Ferrari SF90 Stradale, con i suoi mille cavalli plug-in hybrid, sia un cavallo - anzi un Cavallino - di razza. Nell'ultima settimana ha conquistato due record formidabili che vi proponiamo in video. Il primo, reclamato ufficialmente da Maranello, è per il tempo sul giro a Indianapolis: addirittura più basso di quello ottenuto da una vettura da competizione Nascar Xfinity Series. Documentiamo l'impresa con il filmato onboard e con un dietro le quinte ancora più spettacolare. Il secondo è il tempo di 2,0 secondi ottenuto nello 0-60 mph (96 km/h) da una testata americana con l'aiuto del launch control: trovate tutto più in basso e nella gallery in fondo all'articolo.

Più veloce addirittura di una NASCAR Xfinity Series: con un tempo di 1'29''625, il collaudatore Francesco Arati alla guida di una Ferrari SF90 Stradale ha battuto la qualifica di Austin Cindric alla Pennzoil 150 dello scorso anno, che con la sua Mustang Xfinity Series (di fatto un prototipo costruito espressamente per le corse e con gomme slick) ha ottenuto un crono di 1'29''773. La velocità massima di Arati sui 3,925 km del Circuito di Indianapolis è stata di 281 km/h.

Il primato è stato ottenuto con l'auto dotata di Assetto Fiorano e gomme Michelin Pilot Sport Cup2R specificamente progettate per migliorare le performance in pista sull’asciutto. L'Assetto Fiorano alleggerisce l'auto di 30 kg grazie a un più esteso uso della fibra di carbonio, nei pannelli delle porte e nel sottoscocca, e del titanio per l'intera linea di scarico e per le molle degli ammortizzatori. Che da parte loro nell'Assetto Fiorano sono di tipo Multimatic, derivati dal mondo delle corse GT. Completa il kit lo spoiler posteriore maggiorato in fibra di carbonio che genera 390 kg di carico aerodinamico a 250 km/h.