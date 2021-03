EFFETTO WOW Certo, sono lontani i tempi in cui la Ferrari SF90 Stradale si misurava contro la Fiat Panda 4x4 sulla neve: ora la Rossa si trova certamente più a suo agio sulla pista di Imola, nelle capaci mani dei piloti di Formula 1 Sainz e Leclerc. Non è un caso se il video, pubblicato da Maranello sul canale YouTube ufficiale della Ferrari, si intitola Carlos & Charles. Lo potete guardare qua sotto e la qualità delle immagini, come era lecito aspettarsi, è spettacolare. Un po' per riprese fatte magistralmente, un po' per la bravura dei due piloti e molto per la bellezza e per il sound delle due auto: una Ferrari SF90 Stradale coupé, e una SF90 Spider.

PACCHETTO FIORANO Quasi mille cavalli ciascuna, grazie alla tecnologia plug-in hybrid, le due Ferrari non tradiscono affatto l'elettrificazione e il fatto che questa si basi su motori turbo: cantano proprio come ci si aspetta dai bolidi del Cavallino. La coupé qui è dotata del pacchetto Assetto Fiorano, che riduce il peso di una trentina di chili grazie a scarico in titanio, ruote in fibra di carbonio e molle in titanio. Anche gli ammortizzatori sono stati aggiornati e si basano su quelli utilizzati nel programma corse GT della Ferrari: si aggiungono al pacchetto uno spoiler posteriore in fibra di carbonio e pneumatici Michelin Sport Cup 2.

CHE NUMERI! Non basta. Ci pensa il lungo drift di Leclerc sulla SF90 Spider a nascondere bene il fatto che i due modelli più potenti dell'attuale produzione di Maranello siano a trazione integrale. 986 CV, da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e 350 km/h: forse non saranno delle Formula 1, ma tanto ben di Dio non sembra aver lasciato indifferenti i due piloti, a giudicare dalle espressioni sui loro volti: non serve essere attori per mostrarsi felici al volante di simili gioielli.