Cosa si nasconde dietro il video Lamborghini? Forse la nuova supercar, o forse no...

Che la Aventador sia ormai prossima alla pensione è risaputo; tuttavia, in Lamborghini bocche cucite sulla futura supercar, che dovrebbe arrivare entro il prossimo anno. Certo, qualche notizia sfugge e la rete del web è implacabile nel catturarla. Sappiamo che sarà elettrificata, sappiamo che monterà il leggendario V12, ma sono pochi indizi. Ebbene, tutto ciò significa che la casa di Sant’Agata sta preparando qualcosa di importante. Sicuramente qualcosa che farà emozionare gli appassionati del marchio e non solo. Ogni nuovo modello di Lamborghini è un pezzo esclusivo per prestazioni, stile, immagine, figuratevi cosa ci aspettiamo da quella che sarà l’ammiraglia del costruttore italiano. E un nuovo video suscita immediatamente interesse e alza l’asticella dell’attesa, ecco perché la clip di soli cinquanta secondi pubblicata sul canale YouTube da Lamborghini merita l’attenzione di tutti. Vediamola insieme, come al solito si preannuncia carica di adrenalina, dopo continuiamo a parlarne.

BISOGNA AVERE PAZIENZA In effetti, quello che abbiamo visto non ci schiarisce le idee sul nuovo modello, né tantomeno sul suo arrivo. Nel filmato, viene mostrata una Aventador Ultimae ripresa sul set di un film come Batman e una scenografia più adatta alla Batmobile piuttosto che a una supercar italiana. Sequenze un po’ “dark”, cariche si adrenalina ma che non raccontano nulla di nuovo. Che sia un messaggio per i clienti americani che hanno perso la loro Aventador Ultimae nel disastro del cargo affondato qualche settimana fa? Non crediamo sia questo lo scopo del video. Semmai, viene visualizzato un breve testo che annuncia che qualcosa di “Ultimate” uscirà presto sul Web3.

Video Lamborghini: la Aventador UltimaeUN MODO NUOVO DI COMUNICARE? Ma cosa significa questa enigmatica frase? Web3 è, in sostanza, un sistema online basato su blockchain. Di fatto, nessuna entità possiede qualcosa su Web3. Invece, sono gli utenti a possederlo. Guadagnano la loro posizione su Web3 aiutando a mantenere o sviluppare tutto ciò che il servizio fornisce. In effetti, suona come NFT Not Fungible Token. Le case automobilistiche hanno già sperimentato questa strategia, ma alcune hanno ricevuto molte critiche per questo tentativo. L'esempio più recente viene da Acura, che sta regalando ai primi 500 proprietari di Integra un NFT dell'auto, suscitando opinioni contrastanti, per non dire negative. Poi, c’è chi ha fatto saltare in aria una Lamborghini Huracan per realizzare NFT, attirando la disperazione di tanti. In poche parole, i formati multimediali digitali come gli NFT si stanno lentamente facendo strada nello spazio automobilistico, che tutti ne siano contenti oppure no. Questo teaser di Avenador Ultimae potrebbe essere l'ennesimo esempio. Intanto, noi restiamo in attesa di qualcosa di più concreto, che ci regali informazioni sull’arrivo dell’erede di Aventador e siamo sicuri che non tarderà ad arrivare.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/03/2022