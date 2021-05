HYBRID OBSESSION L'elettrificazione è un processo che avanza per stadi: prima le auto ordinarie, poi quelle straordinarie. E il 2021 sembra proprio l'anno in cui sono le supercar, quelle che manifestano le proprie idee in materia di (super)mobilità futura. Vedi Lamborghini, che con Sian non ha che offerto un piccolo assaggino. Della nuova hybrid ammiraglia si rumoreggia dal 2020, ma dal Toro, sino ad oggi, ancora bocche chiuse a chiave. Non resta allora che fare tutto da soli, curiosare, avanzare alcune ipotesi. Meglio ancora se hai a disposizione un video che ha come protagonista una Lambo troppo sospetta, per non mostrarle la paletta e farle segno di accostare. Ma è un falso allarme, almeno in chiave hybrid.

PRIMA DEI SALUTI Il video spia confezionato da Varryx e pubblicato sul suo canale YouTube sembra avere per soggetto proprio Aventador SJ, o - per esteso Aventador S Jota. Cioè una Aventador che condivide il retrotreno con Aventador SVJ, ma senza il caratteristico alettone. Cioè, in soldoni, la versione di Aventador che secondo alcune voci non dovrebbe tardare a fare il proprio ingresso in scena, come canto del cigno di un modello sul mercato ormai da 10 anni. E che nel 2023 verrà definitivamente rimpiazzato da un V12 nativo ibrido. Tornando alla Aventador dei congedi: aspettiamoci un leggero aumento di potenza (+10 cv?) rispetto all'attuale SVJ e al suo V12 da 6,5 ​​litri non elettrificato: il totale farebbe 780 cv. Aspettiamoci anche una tiratura limitata: 700 esemplari, almeno così sembra. Una passerella di un paio d'anni, poi si cambia tutto.