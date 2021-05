UN CAMPIONE CHE AMA L’ITALIA Il fuoriclasse argentino della Juventus Paulo Dybala ha tagliato il traguardo dei 100 gol con la maglia bianconera, primo calciatore non europeo a riuscire nell’impresa. Una bella rete, alla sua 251ma presenza, messa a referto contro il Sassuolo nella terzultima giornata di campionato del 12 maggio scorso e che ha permesso ai torinesi di rimanere in corsa per un posto in Champions League. E per festeggiare un traguardo così prestigioso, il giovane attaccante sudamericano si è fatto un regalo da mille e una notte. Ma ecco un video che riassume la sua carriera e le sue prodezze in Italia. Dopo parliamo del “pensierino” che si è fatto.

UNA SUPERCAR PER IL FUORICLASSE Il ragazzo ha percorso qualche centinaio di chilometri in direzione Sant’Agata Bolognese e si è fermato alla Lamborghini per ritirare la sua nuova Aventador S Roadster. Un giro nella sede emiliana per godersi una delle eccellenze automobilistiche del nostro Paese, il tempo delle foto di rito e il volante era già fra le sue mani. Un campione come Dybala non poteva che perdere la testa per una fuoriserie come la Aventador, visto che lui stesso ha dichiarato che Lamborghini è il suo marchio di auto preferito. La supercar (da 385.000 euro circa) è in grado di raggiungere 100 km/h in soli 3 secondi per una velocità massima di 350 km/h grazie al suo motore V12 aspirato da 740 CV. Ecco le sue prime parole: “Con l'Aventador, è stato amore a prima vista. Ho aspettato alcuni anni prima di acquistarla, ma ora è un onore e un privilegio poterla possedere”. Guardiamoci anche questo video, dove il calciatore della Juve fa la conoscenza con la sua nuova fiamma e racconta in una bella intervista le sue prime sensazioni.

GIALLO IL COLORE PREFERITO La stella del calcio ha scelto la fuoriserie con interni neri e cuciture gialle per abbinare la tinta della carrozzeria in Giallo Orion. “Una Lamborghini deve essere gialla”, ha detto. “Adoro quanto sia d'impatto e posso identificarmi perfettamente con lei: è giovane e suscita forti emozioni, sia semplicemente guardandola sia guidandola”. Una rapida presa di contatto, qualche sguardo d’intesa e tanta emozione, anche per un campione come l’argentino abituato alla ribalta del palcoscenico, e poi via, in direzione Torino. L’occasione del centesimo gol in Serie A è stata festeggiata alla perfezione anche se, in realtà, non è stato l'unico giocatore a festeggiare contro il Sassuolo, poiché anche il compagno di squadra Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 100esimo gol per il club nella stessa partita. E anche il portoghese si è fatto un bel regalo. Tuttavia, lui, si è fermato a Maranello e dopo un saluto ai manager e agli alfieri del Team di Formula Uno Charles Leclerc e Carlos Sainz, ha staccato un assegno per una Ferrari Monza SP1. Che sia nata una rivalità automobilistica in casa Juve? Ma questa è un’altra storia…