NUOVO PROGETTO Lamborghini Squadra Corse ha anticipato in un video teaser pubblicato su YouTube il suo ultimo progetto. Dopo la SCV12 Essenza, sembra che la divisione speciale di Sant’Agata Bolognese sia di nuovo al lavoro su qualcosa di davvero molto interessante. L'auto in questione dovrebbe essere una Huracán EVO opportunamente modificata per la pista. I primissimi fotogrammi ci offrono un rapido assaggio del design del nuovo bolide del Toro, rivelando alcune porzioni del frontale che a quanto parte includerà nuovi fari a LED. Al posteriore si nota invece un vistoso spoiler, studiato per garantire la massima deportanza fra le curve.

HURACÁN MODIFICATA? Non è ancora chiaro se l'auto sia una one-off come Essenza SCV12 e SC20, oppure una qualche sorta di modello da corsa. Indipendentemente da ciò, sembra però altamente improbabile che si tratti di una vettura omologata per l’uso stradale. Potrebbe dunque trattarsi di una Lambo riservata a quei clienti che desiderano gareggiare in pista, magari nella serie Super Trofeo Lamborghini - dove corre attualmente Huracán Super Trofeo EVO (qui tutte le specifiche).

V10 ASPIRATO Mentre le specifiche dell’auto restano avvolte dal più fitto dei misteri, il video teaser ci permette di ascoltare la sinfonia che scaturisce senza vincoli dai terminali di scarico. A spingere la nuova supercar del Toro - con ogni probabilità - un V10 aspirato derivato proprio da quello di Huracán, che in versione Super Trofeo EVO è in grado di sviluppare la bellezza di 620 CV per 570 Nm di coppia. Non vi resta che alzare il volume e godervi lo spettacolo!