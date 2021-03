L’AVENTADOR STA PER ANDARE IN PENSIONE La supercar Lamborghini che succederà alla Aventador potrebbe essere presentata già quest'anno e sembra destinata a far debuttare una tecnologia ibrida di ultima generazione. La Casa di Sant’Agata Bolognese costruisce la Aventador da circa dieci anni e sebbene offra ancora prestazioni eccellenti, in particolare nella versione SVJ, è chiaro che l'auto sta iniziando a sentire il peso degli anni. Mentre molti dettagli rimangono ancora nascosti, le informazioni che abbiamo suggeriscono che lo sviluppo del nuovo bombardone del toro procede di buon passo e secondo i rumor, tutte le performance saranno merito di una versione aggiornata del motore italiano V12 aspirato da 6,5 ​​litri integrato da un sistema ibrido.

MOTORE DERIVATO DALLA SIAN Infatti, sembra che in Lambo, abbiano scelto la strada dell’elettrificazione con una soluzione molto simile a quella montata sulla Sian presentata al Salone dell’Auto di Francoforte 2019. Se la nuova supercar utilizzerà effettivamente lo stesso schema propulsivo della Sian, significa che troveremo un motore elettrico alimentato da un supercondensatore che è più leggero ma concentra più energia di una tradizionale batteria agli ioni di litio e può anche essere rigenerato e cedere la potenza molto più rapidamente. Sulla Sian, questa unità eroga l’impressionante valore di 819 CV/8.500 giri, sprigionati dai 785 CV dei 12 cilindri endotermici e dai 34 CV del motore elettrico. Naturalmente, ci si può aspettare che la potenza della futura supercar sia più o meno la stessa. Se Lamborghini presenterà il nuovo modello entro la fine del 2021, molto probabilmente non arriverà sul mercato fino ai primi mesi del prossimo anno.

COSA DICE IL CAPO DI LAMBORGHINI Tuttavia, parlando del futuro del marchio italiano, l'amministratore delegato Stephen Winkelmann ha affermato che sta cercando di definire una strategia di mercato con un orizzonte temporale che arrivi oltre il 2030, quando la legislazione stabilirà il tipo di propulsori che Lamborghini potrà utilizzare per i suoi modelli. “La mia sfida più grande è avere una strategia chiara per ciò che accadrà dopo il 2030, per seguire la prossima generazione, non solo in termini di prodotto, ma anche per avere una visione precisa di cosa questo significhi per il marchio. Il primo passo è capire come muoversi correttamente fino al 2030'', ha dichiarato Winkelmann ai colleghi della stampa inglese. “Senza dubbio, le nuove leggi ci diranno cosa non potremo più fare. La strada diventerà più faticosa e ci sarà un collo di bottiglia che dovremo essere capaci di superare''. Nel frattempo, la Sian ibrida in edizione limitata a 63 esemplari per 2,5 milioni di euro cadauno è andata a ruba. Chi ben comincia…