Incendio mercantile e Lamborghini naufragate. A mali estremi...

Nella sua solenne drammaticità, l'incendio della Felicity Ace evoca pure sentimenti eroici. E senza nulla togliere alle altre migliaia di ''vittime'', dalle utilitarie Volkswagen alle lussuose Audi, passando per decine di modelli Bentley, Porsche, Lamborghini, è soprattutto la triste sorte occorsa alle quindici Aventador Ultimae, a ispirare versi di poesia. Quindici perle inghiottite dalle profondità oceaniche, un destino che somiglia a un rito funebre della mitologia pagana. Quindici super-esclusive supercar, la cui anima sopravviverà all'oblio: i rispettivi clienti americani sono stati informati che il loro pacco regalo arriverà regolarmente a destinazione, solo con un leggero ritardo. Come? Ricostruendo le vetture da zero.

Portacontainer Felicity Ace: colpita e affondata

VEDI ANCHE

TURNI STRAORDINARI La nave mercantile che il 16 febbraio prese fuoco nell'Oceano Atlantico, per poi affondare il successivo 1° marzo, è costata a Volkswagen Group qualcosa come 4.000 auto di ogni ordine e grado, con una preferenza per le auto di lusso. Il Gruppo sta lavorando duramente per rimediare all'inconveniente e, tra tutte le grane da risolvere, la sostituzione di 15 esemplari Lambo costruiti a mano rappresenta sicuramente la sfida più impegnativa. Parlando con Automotive News alla conferenza stampa annuale di Audi, il CEO del Toro Stephan Winkelmann avrebbe confermato come, dopo attente valutazioni, la decisione è stata presa: le auto non verranno ripescate dall'Oceano per essere restaurate, le auto saranno ricostruite proprio. E una catena di montaggio già interrotta, torna ora in funzione.

Lamborghini Aventador Ultimae, motori (ri)accesi

SECOND LIFE ''Abbiamo messo insieme le nostre teste e, fortunatamente, ora possiamo affermare che siamo in grado di sostituire quelle auto, quindi tutte le richieste dei nostri clienti negli Stati Uniti verranno soddisfatte, e questa almeno è una buona notizia'', spiega Winkelmann. Ancora non è chiaro cosa abbia causato la combustione, al largo dell'arcipelago delle Azzorre, della portacontainer Felicity Ace, né se tutte le unità perse verranno a poco a poco ripescate dai fondali marini. Poiché in ogni caso la sostenibilità ambientale è una priorità assoluta per Volkswagen, 4.000 auto in decomposizione nell'Oceano sono un peso che la coscienza ecologica di Gruppo non potrà sopportare a lungo. Nel frattempo, salutata troppo frettolosamente, Aventador ritorna in gioco: da Ultimae, a Ultimissimae.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/03/2022