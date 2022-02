Gruppo Volkswagen: cargo in fiamme in mezzo all'Atlantico

Felicity Ace è una nave cargo lunga 200 metri costruita nel 2005: nella sua stiva può accogliere fino a 4.000 auto. Lo scorso 10 febbraio l’imbarcazione ha lasciato il porto tedesco di Emden dirigendosi verso Davisville, Rhode Island (Stati Uniti), dove avrebbe dovuto attraccare il prossimo 23 febbraio. Durante la traversata dell’Atlantico però - a poche miglia di distanza dalle isole Azzorre - nella stiva di questo gigante (pieno di Volkswagen e Porsche) è divampato un incendio.

Il cargo Felicity Ace alla deriva in mezzo all'Atlantico

AUTO IN FUMO? Le autorità della Marina portoghese, giunte dall’isola di Faial (Azzorre) per domare le fiamme hanno riportato che nell’operazione di salvataggio erano coinvolte anche quattro navi mercantili, oltre alla motovedetta della guardia costiera. Al momento non si conoscono le cause che hanno dato origine al rogo. ''Siamo a conoscenza di un incidente avvenuto a bordo della Felicity Ace, una nave mercantile specializzata nel trasporto veicoli […] La tua concessionaria ti fornirà presto informazioni aggiuntive riguardo alle conseguenze sul tuo ordine'', ha comunicato Porsche ai propri clienti sul portale Track Your Dream, utilizzato dagli acquirenti per monitorare l'avanzamento del proprio ordine.

La posizione del cargo Felicity Ace

ALLA DERIVA Inoltre, in un comunicato pubblicato mercoledì scorso, Porsche avrebbe dichiarato: ''I nostri pensieri vanno ai 22 membri dell'equipaggio della Felicity Ace. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento della Marina portoghese per domare l’incendio, sono tutti sani e salvi. Sappiamo che alcune delle nostre auto erano a bordo della nave. Al momento non conosciamo però i dettagli dei modelli coinvolti. Rimaniamo comunque in contatto con la compagnia di navigazione''. A stretto giro è arrivata anche la conferma del coinvolgimento di modelli Volkswagen: ''Siamo a conoscenza di un grave incidente avvenuto a bordo di una nave mercantile che trasportava nostre auto attraverso l’Atlantico''. Come anticipato non è ancora chiaro quali modelli trasportasse Felicity Ace, secondo le autorità portoghesi pare che la nave sia fuori controllo e stia andando alla deriva verso est.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/02/2022