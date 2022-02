Porsche collauda la 911 nuova: cambia lo stile, ma c'è una sorpresa...

L’ICONA DI STILE SI RIFÀ IL TRUCCO È tempo di restyling anche per l’icona delle sportive di Porsche, la 911 serie 992, che ormai si appresta al classico giro di boa del suo ciclo produttivo, visto che ha debuttato alla fine del 2018. Siamo ancora in inverno, i prototipi della coupé tedesca sono nel pieno dei collaudi sulla neve in Scandinavia e i fotografi hanno immortalato alcuni momenti delle prove su strada. Si tratta di una versione standard e, proprio come sulla sorella 911 Turbo “facelift”, questo modello è caratterizzato dal nuovo design del paraurti anteriore, che ha lamelle verticali per le prese d'aria. La modifica rispetto alla 911 attuale si è resa necessaria proprio per integrare le lamelle, che in più sono attive per aumentare o diminuire i flussi di raffreddamento a seconda delle necessità. Porsche tiene ancora segreto l’aspetto delle luci di marcia diurna e degli indicatori di direzione definitivi; quindi, i prototipi che vedete nelle foto sono dotati di elementi posticci, che devono svolgere entrambi i compiti di illuminazione e indicazione di svolta.

Nuova Porsche 911: stile più attuale e, forse, ritorno di un motore aspiratoUNA (BELLA) SORPRESA PER IL MOTORE? Con il restyling verrà modificato anche il paraurti posteriore, soprattutto nella sua zona inferiore, lo si deduce dal fatto che quella parte è ancora coperta da una pellicola mimetica, esattamente come le prese d'aria posteriori sul cofano motore. Osservando da vicino lo scarico del prototipo di questa generazione 992.2, tutto fa intendere che assomiglierà a quello del modello 718 Cayman GT4 o GTS, montato anche sulla corrispondente Boxster GTS. Entrambi i modelli sono dotati di un motore flat-six da 4,0 litri aspirato e capace di 400 o 420 CV a seconda della versione. Notizia, che se fosse confermata sarebbe davvero molto interessante, è che alla factory di Zuffenhausen stanno valutando l’ipotesi di un ritorno al passato con la variante base della 911 che potrebbe essere equipaggiata con motori aspirati. Si ritiene che il modello di attacco potrebbe avere un propulsore derivato dal 4,0 litri, ma con una cilindrata inferiore. Sfortunatamente, oggi è impossibile dirlo guardando solo le fotografie, ma restate connessi, altre novità sulla 911 sono in rampa di lancio.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/02/2022