Anticipazioni: ecco come cambia la Porsche 911 Turbo

Sembra nuda ma non lo è: la Porsche 911 Turbo che vedete è un muletto del facelift che uscirà nel 2023, nome in codice 992.2, impegnato in alcuni test nel nord della Svezia. Quello che si nota dalle foto spia è che il paraurti anteriore è dotato di prese d'aria ora verticali anziché orizzontali come sul modello attuale, che certamente hanno comportato una rivisitazione del sistema di aerodinamica attiva (qui l'approfondimento in video).

La Porsche 911 Turbo 2023 ha lamelle verticali anziché orizzontali nelle prese d'aria

RITOCCHI AL FRONTALE Ai lati del fasscione anteriore ridisegnato vediamo luci aggiuntive dall'aria posticcia, che potrebbero essere state aggiunte semplicemente per migliorare la visibilità durante i collaudi nelle brevi giornate dell'estremo nord e non comparire nell'auto di serie: almeno non con questa forma così sporgente. Al centro, sono evidenti i sensori di una suite di aiuti alla guida probabilmente aggiornata. Nessun cambiamento nella vista laterale, dove l'unica novità potrebbe essere rappresentata da nuovi set di cerchi. E pure il posteriore non sembra riservarci grandi sorprese, almeno per ora.

Sensori bene in vista nel frontale della Porsche 911 Turbo 2023

COSA C'È SOTTO Mistero fitto sul motore del prototipo che vediamo nelle foto spia. Mancano gli adesivi sulla carrozzeria dell'auto a indicare che si tratti di una versione elettrificata, quindi questo particolare esemplare potrebbe adottare ancora un powertrain tradizionale: che dovrebbe rimanere in gamma un gradino sotto la nuova 911 Turbo S E-Hybrid. Si sa infatti che per la generazione 992.2 è previsto un sistema ibrido, che già abbiamo visto in video durante problematici collaudi al Nurburgring. Per quanto riguarda il motore elettrico del sistema, probabilmente sarà integrato con la trasmissione 4x4. L'ex capo del progetto 911 August Achleitner aveva indicato che la il cambio a doppia frizione a 8 velocità della 911 serie 992 è lo stesso utilizzato nelle versioni ibride della Panamera.

Porsche 992.2 Turbo: la neve sollevata dalle ruote mostra la trazione integrale in azione

LA STRATEGIA DELLA TENSIONE Secondo quanto ci dicono le nostre fonti, la 911 hybrid avrebbe un sistema elettrico a 400 volt invece che a 800 volt come la Porsche Taycan full electric. La tensione più bassa rallenta la velocità di ricarica, ma ciò non costituisce un problema in un'auto che adotta batterie di piccole dimensioni. Quanto piccole, però, ancora non si sa. Infatti non è chiaro se la nuova 911 Turbo sarà full o plug-in hybrid: la seconda ipotesi, va detto, porterebbe in dote un'autonomia nettamente superiore e il maggior peso aggiuntivo potrebbe spiegare le difficoltà nella guida incontrate dal collaudatore al Nurburgring. Chissà...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/12/2021