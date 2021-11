Anticipazioni

In vista della (probabile) elettrificazione, in preparazione tre modelli ispirati al passato. A cominciare da 911 Sport Classic

Porsche e nostalgia, due termini quasi sinonimi. Pur proiettata nel futuro (e che preveda l'ibrido, oppure no), Porsche è orgogliosa del proprio passato, in particolare di 911 rare ed estremamente speciali. Esempio ne sia 911 R, un'edizione limitata della precedente generazione (serie 991) con trazione posteriore e cambio manuale a sei marce. Gli appassionati sono letteralmente impazziti, i prezzi sono rapidamente saliti verso il milione di euro. Porsche e nostalgia, nuova puntata? Così sembra. Fonte Motor Trend, per i prossimi mesi e anni la Cavallina sta pianificando non una, ma tre nuove 911 fuori dall'ordinario.

Porsche 911 R (2016), un successo clamoroso

La prima è quella che verrà chiamata 911 Sport Classic, e che i nostri fotografi spia già hanno immortalato durante i test la scorsa estate. Sembra che il nome rimarrà, in quanto suona abbastanza appropriato. La formula è troppo bella per essere vera: motore 911 Turbo S (640 CV), trazione RWD, trasmissione manuale. Va intesa come qualcosa di simile a una GT2 RS depotenziata, e con una differente leva del cambio. Rumor affermano che la potenza aumenterà fino a quota 650 CV e che la produzione sarà limitata a soli 250 esemplari. Stiamo a vedere.

VEDI ANCHE

Porsche 911 Sport Classic, le nostre foto spia

Il secondo nuovo modello si chiamerà 911 ST. Gli storici ricorderanno come la sigla ST veniva usata nei primi anni '70 per individuare una 911 più pistaiola del solito, con parafanghi modificati per ospitare pneumatici più grandi. Anche nuova 911 ST riporterà questa caratteristica, insieme al flat-six della GT3 portato da 500 CV a circa 550 CV.

Porsche 911 GTS

Dulcis in fundo, Porsche sta pianificando una 911 RS che ne celebri il 50° anniversario. Pronta per il debutto nel 2023, la rinata RS utilizzerà il 3,0 litri biturbo della Carrera GTS da 472 CV. Ma a seguito di una dieta che elimini tutto il superfluo, avrà un miglior rapporto peso/potenza. E nelle intenzioni, regalerà l'esperienza di guida definitiva. L'ultima volta che Porsche ha realizzato un modello per il 50° anniversario è stato nel 2014, in omaggio a 911 base: una special edition con interni in pied de poule, un po' di potenza aggiuntiva e badge specifici. Inutile dire che fu un successone, inutile dire che attorno a nuova 911 RS le aspettative sono molto, molto elevate.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/11/2021