POTREBBE TORNARE UNA 911 ICONICA Il successo della Porsche 911 Serie 992 funge da volano per la Casa tedesca, che partendo da questo modello ha presentato una serie di varianti molto apprezzate dal pubblico come Cabriolet e Targa. Ma il costruttore tedesco potrebbe avere un altro asso nella manica e proporre anche la limited edition Sport Classic. Un potenziale candidato dell’inedita versione è stato sorpreso privo di mimetizzazione durante alcuni test dinamici al Nürburgring nei giorni scorsi. Ma facciamo un passo indietro, utile per identificare meglio questa 911 molto speciale.

LA PRIMA SPORT CLASSIC CON LA SERIE 997 La Sport Classic è apparsa per la prima volta con la generazione 997 ed era un ritorno all'iconica Porsche 911 Carrera 2.7 RS. A giudicare dagli spunti stilistici e progettuali, quello che vedete in queste immagini potrebbe essere il segnale tangibile del ritorno di quel modello a tiratura limitata. Quando fu introdotta la 911 (997) Sport Classic, era equipaggiata con il flat-six da 3,8 litri aspirato della 911 GTS. Ciò significava 408 cavalli a 7.300 giri/min e 420 Nm a 4.200 giri/min, trasmessi alle ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce. Ciò garantiva uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi e una velocità massima di 302 km/h. Poiché la precedente 911 Sport Classic sfruttava le caratteristiche di base della GTS, possiamo presumere che anche la 992 Sport Classic in arrivo avrà le stesse peculiarità della futura 911/992 GTS. Stiamo parlando del sei cilindri boxer biturbo da 3,0 litri che dovrebbe erogare circa 475 cavalli e oltre 556 Nm. Ma poiché la 992 GTS non è ancora uscita, non possiamo confermare i numeri, anche se abbiamo la ragionevole certezza che saranno molto vicini a questi valori.

UN MODELLO SPORTIVO CHE BADA AL SODO Detto questo, la Sport Classic è un ritorno alla Porsche 911 Carrera 2.7 RS - un'auto da corsa senza fronzoli dei primi anni '70, è per questo motivo che potrebbe essere equipaggiata con un cambio manuale a sei velocità, ma potrebbe essere disponibile anche un automatico PDK opzionale. Con quest'ultimo, non sarà troppo difficile spuntare un tempone sullo sprint da 0 a 100 km/h di circa 3,3 secondi.

LATO B CON LA CODA D’ANATRA A prima vista, la 992 Sport Classic sembra avere un look più moderato rispetto alla precedente 997 SC, che aveva tratti ben più distintivi. L'auto pizzicata al Nürburgring monta paraurti anteriore e posteriore prelevati direttamente dalla 992 Turbo S. Anche la nuova Sport Classic avrà ruote con dado di bloccaggio centrale, ma saranno diverse da quelle della GTS. Il tetto a doppia gobba sarà una delle caratteristiche tipiche dell'auto, così come la firma in coda con il classicissimo spoiler a coda di anatra. Vale la pena notare che alcuni prototipi della 992 Turbo presentavano lo stesso tipo di spoiler, tuttavia questa non è sicuramente una Turbo, poiché mancano le prese d'aria laterali nei parafanghi posteriori. Infine, quei prototipi della 911 Turbo non avevano nemmeno il tetto a doppia gobba.

POTREBBERO ARRIVARE ALTRE MODIFICHE L'auto è ancora in fase di test e molti dei dettagli che vediamo sul prototipo potrebbero essere modificati. Se questa fosse davvero la prossima 911 Sport Classic, è molto probabile che la versione finale abbia un kit carrozzeria più distintivo, proprio come la precedente 911/997. Con la nuova Sport Classic, Porsche capitalizza ancora una volta l'eredità della sua iconica auto con motore posteriore. Inoltre, la 911 SC è come una GTS, ma con una ventata di amarcord, poiché, ancora una volta, commemora una delle 911 più importanti degli anni '70. Ricordiamo, infine, che la 997 Sport Classic era stata prodotta in sole 250 unità, quindi aspettiamoci che avvenga la stessa cosa per il modello in arrivo. Data di lancio? Ancora presto per avere delle certezze, tuttavia da Zuffenhausen giungono voci che questa special dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno o nella prima metà del 2022.