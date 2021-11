Assetto "ballerino" per la sportiva tedesca: il pacco batterie posteriore mette in apprensione il collaudatore fra i cordoli del Nürburgring

TEST DINAMICI PER LA COUPÉ ELETTRIFICATA Non è un segreto che Porsche sta preparando la 911 con un motore ibrido visto che foto e notizie girano sui media già da un po’ di tempo. I test per la prima Porsche 911 ibrida sono già iniziati e ora sul web è apparso il primo filmato di un prototipo della versione Turbo S grazie agli specialisti di CarSpyMedia, veri 007 degli spy video, che hanno pizzicato la supersportiva tedesca durante una sessione di prove dinamiche al Nürburgring. Sebbene possa sembrare una “normale” 911 Turbo S, l'adesivo giallo sul lunotto indica che la macchina ha un propulsore elettrificato. Altro indizio sull’elettrificazione dell’auto in prova arriva dai finestrini posteriori oscurati già visti in precedenza e stratagemma per nascondere agli occhi indiscreti il pacco batterie del sistema ibrido posizionato dietro i sedili anteriori. Sembra che il muletto utilizzi un sistema elettrico a 400 Volt invece del più grande sistema a 800 Volt della Taycan, ma questa è un’informazione che deve essere confermata.

Nuova Porsche 911 ibrida: il prototipo impegnato al Nurburgring

A CANNONE FRA I CORDOLI FA UN PO’ FATICA In questa prima fase di sviluppo, il peso extra delle batterie pare mettere un po' in difficoltà l’assetto dell'auto. Il prototipo sembra quasi impacciato quando imposta le traiettorie e spesso le sospensioni posteriori faticano a sostenere l’asse posteriore, con un certo beccheggio nei leggeri avvallamenti. A un certo punto la 911 sottosterza ed esce dal tracciato mentre il collaudatore fatica a tenerla sotto controllo. Guardate il video per capire meglio le reazioni dinamiche della coupé tedesca e finiamo di valutarle subito dopo.

TUTTO SOTTO CONTROLLO Tuttavia, queste reazioni anomale non sembrano preoccupare né il pilota in pista né tantomeno gli ingegneri poiché, secondo quanto riferito, Porsche utilizzerà un pacco batteria montato anteriormente per migliorare la distribuzione del peso nella versione di produzione finale. Questa soluzione annullerà le risposte poco omogenee dell'auto, riportando la guidabilità della 911 ibrida al pari delle sorelle con motore convenzionale.

Nuova Porsche 911 ibrida: reazioni meno equilibrate del solito

IBRIDO LEGGERO E NIENTE PLUG-IN Poiché il prototipo è basato su una 911 Turbo, la versione ibrida si chiamerà probabilmente 911 Turbo S E-Hybrid seguendo la nomenclatura di altri modelli di Zuffenhausen già in listino come la Panamera. Tuttavia, l’assenza di una porta di ricarica suggerisce che la 911 elettrificata non sarà una ibrida plug-in. I dettagli sul propulsore sono ancora scarsi, ma i tedeschi hanno promesso che questa sarà la 911 più potente di sempre, posizionandosi sopra la Turbo. Per farci un’idea, l'attuale 911 Turbo S eroga 650 cavalli; quindi, l’elettrificazione potrebbe aumentare la potenza a circa 700 CV. Ciò corrisponderebbe ai valori espressi della Panamera Turbo S E-Hybrid, che genera 700 CV e 870 Nm di coppia. La prima Porsche 911 ibrida dovrebbe essere lanciata entro la fine del 2023 per entrare a listino nel 2024 in concomitanza con il restyling di metà carriera dell’attuale generazione 992.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/11/2021