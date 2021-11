In video la rinascita di una Porsche 911 Targa abbandonata da 12 anni

Portiere incollate dalle guarnizioni in gomma ormai cotte, interni marci e divorati dalla muffa: non è un bello spettacolo la Porsche 911 Targa 1986 trovata abbandonata in un garage, con il tetto mancante e tanta sporcizia accumulatasi in una dozzina d'anni. Ma un'attento lavaggio e un'opera di car detailing la riporterà (quasi) all'antico splendore nel video che trovate qui sotto...

VEDI ANCHE

CONSIGLI PER UNA VISIONE PIÙ SODDISFACENTE Saltate i primi 4 minuti e 10 secondi di chiacchiere. Poi, tolto un breve intermezzo per lo sponsor (da 6'10'' a 8'09'', se volete evitarlo) le immagini sono di quelle che rapiscono come un fuoco nel camino. L'accurato lavaggio riporta lucentezza alle lamiere, che necessiterebbero di qualche intevento di carrozzeria, ma fanno già intravvedere il potenziale di certi interventi cosmetici. E sottolineano quanto dannose possono essere le scritte fatte con le dita nella polvere, che alla lunga resistono a un semplice lavaggio e richiedono un'accurata lucidatura per andare via.

Gli interni della Porsche 911 Targa mangiati dalla muffa

DALL'ESTERNO ALL'INTERNO A 14' si passa dagli esterni agli interni, che sono forse la parte più interessante del video. Anche qui il ripristino non è totale, visto che le sedute tagliate non vengono sostituite come pure i tappetini compromessi. Ma un'attenta pulizia con l'aspirapolvere e l'uso di appositi prodotti, con l'aiuto della pulitrice a vapore, cambiano letteralmente faccia all'auto. Il lavoro ha richiesto in totale circa 17 ore e per chi non è avvezzo a questo genere di operazioni può suscitare una certa meraviglia come la pelle degli interni rinasca. Bye bye muffa! E chissà, magari guardando questo video potreste scoprire di avere in garage un autentico tesoro da riscoprire.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/11/2021