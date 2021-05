GLORIOSO PASSATO L’azienda italiana Kimera Automobili ha svelato di recente una restomod dell'iconica Lancia 037 Rally, la celebre super sportiva Gruppo B protagonista di indimenticabili imprese negli anni ’80. EVO37, questo il nome dell’auto, sarà presentata ufficialmente nel corso della prossima edizione del Goodwood Festival of Speed, insieme ad altre affascinanti rievocazioni come Mini Remastered Oselli Edition di David Brown e GTO Engineering Squalo (qui il nostro approfondimento).

ANCOR PIÙ POTENTE Kimera EVO37 è alimentata da una versione interamente riprogettata del benzina quattro cilindri da 2,1 litri della Lancia 037 originale. Mentre la 037 Rally sviluppava circa 270 CV di potenza e 300 Nm di coppia, la Kimera EVO37 eroga più di 500 CV per 550 Nm. Il motore condivide con la 037 degli anni ’80 lo stesso blocco a carter secco, mentre ogni altro componente del powertrain è stato sapientemente modificato. Al classico compressore volumetrico Abart Volumex è stato affiancato un nuovo turbo imbullonato a collettori in acciaio inossidabile fatti su misura.

MIGLIORAMENTI La trasmissione può contare invece su un cambio manuale sei marce con frizione a doppio disco. Per supportare tutta la potenza extra sprigionata da EVO37, Kimera Automobili ha revisionato da cima a fondo il telaio della 037, montando ammortizzatori Ohlins regolabili, pneumatici più larghi e freni Brembo a quattro pistoncini. Il telaio è quello della Lancia Beta Montecarlo, Kimera vi ha aggiunto però nuovi supporti tubolari anteriori e posteriori e un roll bar più resistente. Infine, i braccetti dello sterzo e i mozzi sono stati ricostruiti con le stesse specifiche di quelli della Lancia Delta S4.

LOOK MODERNO EVO37 condivide con la Lancia 037 da rally gli stessi passaruota svasati e lo splitter anteriore pronunciato, mentre sul retro si nota una vistosa ala fissata alla cappottatura del motore. Anche gli sbalzi anteriori e posteriori sono più ridotti, mentre i fari alogeni originali della Lancia sono stati sostituiti da proiettori LED nuovi di zecca. In abitacolo le modifiche principali riguardano: il nuovo freno a mano idraulico, il cruscotto in fibra di carbonio e i sedili da corsa con cinture a quattro punti. Tutti gli indicatori sono analogici, la stessa Kimera Automobili ha chiesto l'approvazione dello storico team di ingegneri Lancia prima di apportare qualsiasi modifica.

A REGOLA D'ARTE Sergio Limone, che ha guidato lo sviluppo della Lancia 037 Rally tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, ha approvato gli aggiornamenti al telaio e le modifiche estetiche. Claudio Lombardi - che progettava i motori per la Lancia negli anni d’oro della 037 - ha dato il suo assenso per gli interventi al propulsore. I primi esemplari di Kimera EVO37 saranno completati entro settembre. La produzione sarà limitata a sole 37 unità, ciascuna della quali avrà un costo di 480.000 euro.