RESTOMOD SCATTANTE David Brown Automotive (DBA), costruttore inglese di auto tiratura limitata con sede a Silverstone, ha reso noto i dettagli del suo ultimo progetto: Mini Remastered Oselli Edition. Si tratta di una restomod limited edition ad alte prestazioni basata sulla Mini classica, annunciata per la prima volta al pubblico nel 2019 (qui tutti i dettagli su nuova Mini MY21). La produzione ha coinvolto direttamente la Oselli Classic & Sports Cars, azienda specializzata nel restauro e nell’elaborazione di auto d'epoca con sede nei dintorni di Milton Keynes. I primi esemplari dovrebbero lasciare lo stabilimento di Silverstone proprio questo mese.

QUALCHE RITOCCHINO Sotto il cofano scalpita un motore BMC A-series (lo stesso che spingeva le primissime Mini degli anni ’60) opportunamente modificato, portato a 1,45 litri di cilindrata e alimentato da due carburatori SU. A ciò si aggiunge un cambio manuale cinque marce. DBA per il momento non ha svelato informazioni relative a potenza, coppia e velocità massima, riservandosi di comunicarli solo in un secondo momento. Il restomod di Mini Remastered Oselli Edition è equipaggiato con sospensioni ottimizzate e con un impianto frenante potenziato. Non mancano poi cerchi in lega leggera Enkei da 13 pollici e pneumatici sportiveggianti. Mini Remastered Oselli Edition può essere ordinata in configurazione quattro o due posti - quest’ultima con tanto roll-bar installato nella parte posteriore dell’auto (qui il video di nuova Mini JCW GP).

PREZZI DA CAPOGIRO ''Siamo molto felici che i primi esemplari di Mini Remastered Oselli Edition siano quasi pronti per scendere in pista'', ha dichiarato Michelle Gay, Direttore vendite e marketing di David Brown Automotive. ''Insieme al nostro partner, Oselli Classic & Sports Cars, ci impegniamo a garantire che questa Mini restomod ad alte prestazioni possa imporsi come quintessenza dell’auto vintage da competizione''. In precedenza, DBA aveva comunicato che la Mini Remastered Oselli Edition sarebbe stata prodotta in sole 60 unità, con prezzi a partire da 98.000 sterline, all’incirca 115.000 euro.