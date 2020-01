REMUNTADA Diciamocelo francamente: la versione GTS, per Cayman e Boxster, con il 4 cilindri 2.5 litri turbo aveva lasciato l'amaro in bocca. Non tanto per le prestazioni, di assoluto livello, quanto per la tipica voce Porsche storpiata. Era quindi lecito aspettarsi che la nuova generazione dell'allestimento GTS per la gamma 718 tornasse alla ribalta con il nobile 6 cilindri. Detto, fatto: è in fase di lancio il nuovo motore 4.0 litri benzina 6 cilindri aspirato.

SCHEDA TECNICA Così il nuovo motore eroga una potenza di ben 400 CV e 420 Nm di coppia (35 CV in più della GTS uscente e solo 20 CV in meno rispetto alla GT4 e Spyder) e viene gestito dal cambio manuale a 6 marce (al momento l'unica opzione disponibile). Le prestazioni sia per la 718 Cayman GTS sia per la 718 Boxster GTS sono di riferimento: 293 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Il limitatore passa dai 6.500 giri/minuto a 7.800 giri/minuto e, potete scommetterci, anche il sound sarà certamente migliore.

DOTAZIONE DI SERIE L'allestimento GTS è sempre riconoscibile grazie al pacchetto estetico Sport Design con elementi in nero lucido, loghi dedicati e interni rivestiti in Alcantara oltre al diffusore posteriore che integra il doppio scarico. I cerchi di lega sono per entrambe le auto da 20 pollici con pneumatici differenziati 235/35 ZR (anteriori) e 265/35 ZR (posteriori) con pinze freno rosse a contrasto di colore. Non solo estetica perché l'allestimento porta in dote le sospensioni Porsche Active Suspension Management (PASM) che ribassa l'altezza da terra di 20 mm, il Porsche Torque Vectoring con differenziale autobloccante, il sistema PSM con modalità Sport, supporti motore attivi PADM e il pacchetto Sport Chrono con Porsche Track Precision App.

OPTIONAL Tra la lista degli optional troviamo: il Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) che aumenta le performance in frenata, l'impianto audio firmato Bose, la possibilità di avere un assetto ancora più rigido e ribassato di ulteriori 10mm e finiture interne bicolori per selleria e plancia (fondo cruscotto compreso).

USCITA E PREZZO I puristi di Porsche saranno felici di questa notizia ma per accaparrarsi la 718 GTS con il nuovo motore 6 cilindri 4.0 litri aspirato bisognerà aspettare marzo 2020. Il listino prezzi italiano parte da 84.883 euro per la Cayman e 86.957 euro per la Boxster.