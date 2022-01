Porsche Design 50th Anniversary: una 911 Targa dall'anima dark

Nel 1972 il Professor Ferdinand Alexander e Hans-Peter Porsche (nipoti del celebre Ferdinand Porsche) fondarono il Porsche Design Studio, un centro di progettazione tecnica all’avanguardia nel campo del design industriale e nello sviluppo di nuovi prodotti. La loro prima realizzazione fu un orologio da polso (Porsche Design Cronograph 1) lanciato esattamente 50 anni e celebrato oggi con una replica in chiave moderna di quello stesso cronografo e con una versione a tiratura limitata della 911 Targa.

Porsche 911 Targa limited edition 50th Anniversary

DARK INSIDE Nello specifico la 911 Targa è stata ribattezzata: Porsche 911 Design 50th Anniversary Edition e verrà prodotta in un numero limitatissimo di esemplari, solo 750 unità. La base di partenza è la 911 Targa 4 GTS, impreziosita per l’occasione da una speciale tinta pastello - o in alternativa metallizzata - nero brillante. A ciò si aggiunge il roll-bar platino satinato, gli adesivi ''Porsche Design'' sulle fiancate, i cerchi da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore con coprimozzi specifici e le pinze freno nero lucido. Non manca poi il badge ''Porsche Design 50th Anniversary Edition'' posizionato sulla griglia del vano motore. Gli interni si ispirano agli iconici prodotti di design sviluppati da F.A. Porsche. In abitacolo spiccano i sedili Sport-Tex in pelle nera con cuciture a contrasto grigio ardesia. Le sedute sportive con 18 diverse vie regolabili elettricamente sono incluse nel pacchetto Memory, così come il pacchetto Sport Chrono con orologio Porsche Design Subsecond disposto al centro del cruscotto. Infine non mancano poggiatesta goffrati con logo ''Porsche Design 50th Anniversary''.

Porsche 911 Targa limited edition 50th Anniversary: l'abitacolo

SU BASE 911 TARGA GTS Porsche 911 Design 50th Anniversary è spinta dallo stesso 3 litri bi-turbo Boxer della Targa GTS da 480 CV e 570 Nm di coppia (qui la nostra prova di Porsche 911 Carrera). Abbinato al flat-six una trasmissione PDK 8 rapporti di serie, in alternativa al manuale a 7 marce (optional) e la trazione integrale. Il sistema Porsche Active Suspension Management (PASM) arriva direttamente dalla 911 Targa 4 GTS, mentre i freni ad alte prestazioni sono gli stessi della 911 Turbo. Il sistema di scarico sportivo garantisce inoltre un'esperienza ancora più coinvolgente grazie anche alla rimozione di materiale fonoassorbente dall'abitacolo. Disponibile presso le concessionarie europee dal prossimo aprile, la nuova sportiva limited edition costerà 185.606 euro. I clienti possono anche acquistare la versione speciale del Porsche Design Chronograph 1 con numero di serie e rotore di carica a forma di ruota.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 19/01/2022