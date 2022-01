Porsche Taycan Sport Turismo, elettrica sportiva e versatile

Prima è arrivata la berlina sportiva (qui nel nostro confronto con la Panamera), poi la variante per il fuoristrada (qui la nostra prova video). Oggi tocca alla terza variante di carrozzeria di Porsche Taycan (recentemente ristilizzata), denominata Sport Turismo, che coniuga la sportività e il comportamento dinamico su strada della berlina con la praticità e lo spazio extra della Cross Turismo.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, visuale di 3/4 posteriore

Figurarsi la nuova Taycan Sport Turismo è abbastanza semplice: la carrozzeria è la stessa della Cross Turismo, ma senza elementi estetici e funzionali dedicati al fuoristrada. Questo vuol dire addio alla maggior altezza da terra di 2 cm, addio alla mappatura Gravel per i passaggi più ardui, e addio anche ai passaruota in plastica.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, più spazio per chi siede dietro

SPAZIOSA Rimangono però il tetto meno arcuato, che lascia più spazio sopra la testa di chi guida (+9 mm) e di chi siede dietro (+47 mm). Si ingrandisce molto la bocca d’accesso al bagagliaio, sia in larghezza che in altezza: 801 x 543 mm, contro i 434 x 330 mm della berlina, a tutto vantaggio della praticità durante le operazioni di carico e scarico.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, baule grande e versatile

QUANTI LITRI? Il calcolo non è banale, e a dirlo è la stessa Porsche. Dipende, in buona sostanza, anche dagli optional montati a bordo. Con l’impianto stereo Sound Package Plus il bagagliaio ha una capacità di 446 litri (contro i 407 della berlina), mentre con il più raffinato Bose Surround Sound System (di serie per la Sport Turismo Turbo) scende a 405 litri. I sedili posteriori (divisi 60:40) possono essere ripiegati in avanti e portare la capacità massima del bagagliaio a 1.212 o 1.171 litri, rispettivamente. A questi si aggiungono anche gli 84 litri del “frunk” anteriore.

TETTO SPECIALE Su richiesta è disponibile - solo per questa versione - un nuovo tetto panoramico con regolazione della luminosità. Suddiviso in nove segmenti, può diventare trasparente oppure opaco in tutto o in parte, agendo sui relativi comandi nel display touch.

Porsche Taycan GTS: il tetto panoramico che diventa opaco

PARCHEGGIO DA FUORI Il pacchetto Remote Park Assist, disponibile su richiesta, permette di controllare l’auto da fuori, per parcheggiarla in spazi stretti senza doversi trovare fisicamente al volante. Il sistema sfrutta i sensori a ultrasuoni, le telecamere dell’auto e funziona per i parcheggi in parallelo e in verticale. Oltre ad Apple CarPlay, arriva anche su Porsche Taycan Sport Turismo il supporto per Android Auto, inserito nell’ultima versione dell’infotainment Porsche Communication Management lo scorso anno. Da ultimo, migliorate le funzionalità di ricerca delle colonnine di ricarica e l’assistente vocale Voice Pilot, specialmente per quanto riguarda il riconoscimento dei comandi in linguaggio naturale.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, cinque motorizzazioni in arrivo

La nuova Porsche Taycan Sport Turismo sarà disponibile in cinque versioni:

Taycan Sport Turismo : 326 CV (240 kW) e trazione posteriore. Su richiesta con il pacchetto Performance Battery Plus e potenza portata a 380 CV (280 kW)

: 326 CV (240 kW) e trazione posteriore. Su richiesta con il pacchetto Performance Battery Plus e potenza portata a 380 CV (280 kW) Taycan 4S Sport Turismo : 435 CV (320 kW) e trazione integrale. Su richiesta il pacchetto Performance Battery Plus e potenza portata a 490 CV (360 kW)

: 435 CV (320 kW) e trazione integrale. Su richiesta il pacchetto Performance Battery Plus e potenza portata a 490 CV (360 kW) Taycan GTS Sport Turismo : 517 CV (380 kW) con trazione integrale

: 517 CV (380 kW) con trazione integrale Taycan Turbo Sport Turismo : 625 CV (460 kW) e trazione integrale

: 625 CV (460 kW) e trazione integrale Taycan Turbo S Sport Turismo: 625 CV (460 kW) e trazione integrale

Quest’ultima è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, e di raggiungere una velocità massima di260 km/h. Il modello con più autonomia è la Taycan 4S Sport che, con i 93,4 kWh delle sue batterie copre 498 km (nel ciclo di omologazione WLTP). Tutte le batterie, anche quelle da 79,2 kWh dei modelli meno potenti, possono essere ricaricate dal cinque all’80% in poco più di venti minuti; letta in altro modo, questo vuol dire che per incamerare 100 km nel “serbatoio” sono sufficienti 5 minuti.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, visuale di 3/4 posteriore

“L’introduzione della Sport Turismo come terza variante di carrozzeria aggiunge un tuttofare sportivo e pratico alla gamma dei nostri veicoli elettrici sportivi”, ha dichiarato Kevin Giek, vicepresidente della linea Taycan. ''Sono sicuro che la nuova variante - sic, ndr - porterà avanti la storia di successo di Taycan. Mi piace in particolare l’equilibrio tra i cinque modelli della Sport Turismo, che spazia dall’incredibile agilità del modello a trazione posteriore fino alla potenza della Turbo S”.

Nuova Porsche Taycan Sport Turismo 2022, l'abitacolo è lo stesso degli altri modelli

Come accaduto anche per la berlina, la prima Taycan Sport Turismo a debuttare sulle nostre strade sarà la GTS, già alla fine di febbraio. I modelli successivi arriveranno qualche settimana dopo, a metà marzo. Ecco i prezzi di tutti i modelli per il mercato italiano:

Taycan Sport Turismo: 90.277 euro

Taycan 4S Sport Turismo: 111.658 euro

Taycan GTS Sport Turismo: 138.207 euro

Taycan Turbo Sport Turismo: 159.360 euro

Taycan Turbo S Sport Turismo: 193.520 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/01/2022