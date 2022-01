Porsche: primo shakedown per la nuova LMDh

PRIMA VOLTA IN PISTA E' stata mostrata venerdì la nuova vettura con cui la Porsche tornerà a battagliare nella classe Hypercars del FIA WEC e dell'IMSA a partire dalla stagione 2023. Se le voci di un ritardo dell'Audi nella progettazione della propria vettura sono state subito smentite, da Weissach hanno dimostrato di essere anche in anticipo visto che la stagione 2022 deve ancora cominciare e la vettura è attesa in pista solamente nel 2023. Alle immagini dei giorni ha fatto seguito un video diramato dall'account twitter ufficiale di Porsche Motorsport.

#PorschePenskeMotorsport - The brand-new #Porsche LMDh prototype turned it's first laps at Weissach with works driver @FredMako1 behind the wheel. How do you like our car for the 2023 @FIAWEC and @IMSA championships?#PorscheLMDh @Team_Penske @24hoursoflemans pic.twitter.com/HrVIqXTvMe