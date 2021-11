Los Angeles 2021

Decisamente imponente la presenza Porsche in California, in occasione del Salone dell’Auto di Los Angeles. La casa di Stoccarda arriva infatti con ben cinque novità per il 2022, tra cui due nuove versioni della sua granturismo elettrica, la Taycan GTS. Ma andiamo con ordine.

Porsche Taycan GTS, anche con la nuova carrozzeria Sport Turismo

Il motivo di un tale dispiegamento di forze è presto detto: gli Stati Uniti rappresentano il principale mercato per Porsche, oltretutto in costante crescita. Nei primi nove mesi del 2021 la casa tedesca ha consegnato 51.615 veicoli, con un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (dove però ha pesato la pandemia, e i relativi lockdown).

Porsche Taycan GTS: i dettagli GTS sulle minigonne

CALIFORNIA CRUISIN’ Il Golden State in particolare è il mercato più florido: se la California fosse una nazione a sé stante, dice Porsche, rappresenterebbe il quarto mercato per volumi di vendita. L’auto più apprezzata è la Taycan: il 30% delle sportive elettriche tedesche destinate agli Stati Uniti finiscono in California, che da sola assorbe circa l’8% dell’intero venduto di Taycan a livello mondiale.

Porsche Taycan GTS: visuale di 3/4 posteriore

Doppio debutto per la granturismo sportiva tedesca: la versione GTS, innanzitutto, tre lettere che per gli appassionati Porsche significano solo Gran Turismo Sport, usate per la prima volta nel 1963 sulla Porsche 904 Carrera. E poi la terza variante di carrozzeria: dopo la berlina e la Cross Turismo è la volta della Sport Turismo, che è di fatto la versione stradale della “crossover” elettrica che abbiamo provato qualche mese fa.

Come da tradizione per i modelli GTS, anche Taycan vanta numerosi dettagli in colore nero (o tonalità scura), dal sotto-paraurti anteriore alla base delle calotte degli specchietti retrovisori alle cornici dei finestrini laterali. All’interno domina il materiale Race-Tex nero per molti dei rivestimenti, accoppiato ad alluminio spazzolato con finitura anodizzata nera.

Porsche Taycan GTS: il tetto panoramico che diventa opaco

CARROZZERIA SPORT TURISMO Questa terza variante di carrozzeria è di fatto la Cross Turismo ribassata, per sfruttare la praticità della crossover (il maggior spazio per i passeggeri dietro e il portellone posteriore) e godere delle prestazioni su strada della berlina. Il nuovo tetto panoramico con funzione Sunshine Control può essere trasparente o opaco, grazie a una pellicola a cristalli liquidi azionabile elettricamente.

Porsche Taycan GTS: visuale di 3/4 posteriore

Dal punto di vista delle prestazioni la versione GTS si posiziona al di sopra della Taycan 4S e sotto le varianti Taycan Turbo, rappresentando lo “sweet spot” all’interno della gamma della granturismo elettrica. Grazie al Launch Control Taycan GTS può contare su un overboost di potenza di 598 CV (440 kW), che le permettono di passare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi (in entrambe le varianti di carrozzeria). La velocità è autolimitata a 250 km/h. Specifiche per questa versione le sospensioni pneumatiche adattive, così come l’assetto dell’asse posteriore sterzante.

Porsche Taycan GTS: gli interni

Il ciclo di omologazione WLTP fa segnare un nuovo record per Taycan GTS, che arriva a 504 km di autonomia dichiarati. Le novità software introdotte per il model year 2022 migliorano la gestione della batteria e fanno guadagnare un po’ di km extra a tutte le varianti della gamma Taycan.

Taycan GTS e Taycan GTS Sport Turismo saranno disponibili nei concessionari la prossima primavera. Prezzi da 137.231 euro e 138.207 euro. Nei prossimi mesi la gamma Sport Turismo si allargherà con le altre motorizzazioni.

Al Salone di Los Angeles Porsche ha portato anche la Panamera Platinum Edition, annunciata qualche giorno fa, che si distingue per dettagli cromatici in platino satinato lucido, cerchi da 21” e un ricco equipaggiamento di serie (che comprende i fari a matrice di LED e l’impianto stereo Bose). In Italia la Platinum Edition di Panamera è disponibile per i modelli Panamera 4 e Panamera 4 E-Hybrid, con le consegne previste a inizio 2022.

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport: visuale di 3/4 anteriore

718 CAYMAN GT4 RS Debutta a Los Angeles anche il nuovo modello di punta della famiglia 718, anch’essa presentata ufficialmente una manciata di settimane fa. Un’auto per appassionati della guida, senza compromessi, che ha già “stracciato” il record sul Nürburgring della sorella GT4, battendola di oltre 23 secondi con un tempo di 7:04.511 minuti. Il sei cilindri montato sulla GT4 RS è un boxer con 500 CV e 450 Nm di coppia massima. Scatto 0-100 km/h in 3,4 secondi, e velocità massima di 315 km/h.

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport: il posto guida

PREZZO La nuova Porsche 718 Cayman GT4 RS si può già ordinare presso i concessionari Porsche, al prezzo base di 147.471 euro, con consegne previste da marzo 2022. A questo modello si affiancherà presto la versione da corsa 718 Cayman GT4 RS Clubsport, destinata ai clienti che prendono parte a competizioni nazionali e internazionali.