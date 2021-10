Video record

Tra poche settimane verrà presentato il modello di punta della 718 Cayman, la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Per farsi trovare pronta all’evento la sportiva di Stoccarda riscalda i muscoli e si allena duramente, sulle strade di montagna delle foto che accompagnano questo articolo e nell’inferno verde del Nürburgring-Nordschleife.

Porsche 718 Cayman GT4 RS: impegnata nei test sulle strade di montagna

GIRO RECORD A condurre le danze l’ambassador di Porsche, il pilota collaudatore Jörg Bergmeister, che ha percorso i 20,832 km del ‘Ring in 7:09.300 minuti. In un secondo test, svolto sul circuito più breve (da 20,6 km), la GT4 RS è stata di ben 23,6 secondi più veloce della sorellina GT4. L’auto dei record, leggermente camuffata, montava un sedile da corsa a protezione del pilota e gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 R (disponibili su richiesta), mentre per il resto era del tutto identica al modello finale di produzione.

Porsche 718 Cayman GT4 RS: il tempo record al Nurburgring

NUMERI DA CAPOGIRO La 718 Cayman GT4 RS è realizzata sulla base della GT4, mossa da un 6 cilindri boxer da 420 CV e altrettanti Nm di coppia. Non ci sono ancora dati ufficiali, ma i valori saranno decisamente superiori, così come il prezzo: la GT4 attuale parte da 105mila euro. Per la GT4 RS la spesa sarà un po’ più impegnativa.

Porsche 718 Cayman GT4 RS: impegnata nei test sulle strade di montagna

LE DICHIARAZIONI “Nel corso dello sviluppo abbiamo cercato di infondere nella 718 Cayman GT4 RS tutto ciò che caratterizza un’autentica RS: leggerezza, tanta deportanza, più potenza e ovviamente una risposta ancora più pronta alle sollecitazioni del pilota. Il tempo impressionante registrato al Nordschleife dimostra quanto consistenti siano stati i miglioramenti apportati”, ha commentato Andreas Preuninger, direttore della linea GT di Porsche. “La 718 Cayman GT4 RS è un’auto nata per correre, punto e basta. Leggera come un go-kart sulle strade di montagna, bilanciata e stabilissima in pista”, ha dichiarato Jörg Bergmeister.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/10/2021