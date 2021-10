Offerte auto

Gli ecoincentivi 2021 per le auto elettriche sono ormai esauriti da qualche settimana, e al momento è allo studio l’ipotesi di renderli strutturali, ossia sempre disponibili, e non più legati a uno specifico finanziamento della legge di Bilancio, come è stato fino a questo momento. Per le auto elettriche, nello specifico, potevano accedere all’ecobonus solo i modelli con un prezzo di listino inferiore ai 50mila euro (IVA esclusa).

10K PER CAMBIARE AUTO Porsche Italia ha deciso di lasciare al palo queste due limitazioni, e di offrire un incentivo di 10.000 euro (IVA compresa) per chiunque decida di acquistare una Porsche Taycan elettrica, anche nella versione Cross Turismo (qui la nostra prova). L’iniziativa è riservata a chi rottama un’auto di qualsiasi marca, modello e motore, purché abbia una classe di emissioni compresa tra Euro 1 ed Euro 4. Il contributo viene messo a disposizione da Porsche Italia con la collaborazione dei Centri Porsche, ed è valido su tutto il territorio nazionale fino al 20 dicembre 2021.

LISTINO Il listino di Taycan parte dai 91.772 euro del modello a trazione posteriore, per arrivare ai 195.065 della Turbo S. La versione Cross Turismo costa qualche migliaio di euro in più: parte da 102.142 euro per la versione 4, e arriva a 196.529 per la Turbo S. Si tratta di auto che non sono alla portata di tutte le tasche, ma è comunque un’iniziativa importante per contribuire al rinnovo del parco circolante, sia in termini ambientali che di sicurezza.

