Novità auto

PIANO AMBIZIOSO PER GLI SVEDESI Durante una recente chiacchierata con i colleghi della stampa tedesca l'amministratore delegato di Polestar, Thomas Ingenlath, ha dichiarato che la casa automobilistica da lui diretta ha il potenziale per affermarsi in veste di rivale della Porsche. Il marchio premium 100% elettrico creato da Volvo solo pochi anni fa ha già lanciato l'ibrida Polestar 1 e la berlina elettrica Polestar 2, ma il futuro sarà molto importante in quanto servirà per espandere la gamma con la Polestar 3, la Polestar 4 e la Polestar 5. Nella sua intervista con il magazine Auto Motor und Sport riguardo i piani dell'azienda e di dove sarà tra cinque anni, Ingenlath ha menzionato i rivali della Casa di Zuffenhausen in particolare. “Stiamo gareggiando con Porsche per la migliore auto sportiva premium ad alimentazione elettrica”, ha affermato Ingenlath. Polestar non ha ancora in listino una concorrente diretta per la Taycan, che di fatto è l'unico veicolo elettrico attualmente costruito dal marchio tedesco.

Polestar sfida Porsche: la Polestar 2 vista di 3/4 posteriore

UNA FAMIGLIA AL COMPLETO Tuttavia, Polestar lancerà la sua nuova 3 l'anno prossimo, che avrà dimensioni simili alla Porsche Cayenne. Nel 2023, questo modello sarà seguito dalla Polestar 4, che sarà diretta rivale della Porsche Macan completamente elettrica, anch’essa quasi pronta al debutto. Nel frattempo, la Polestar 5 sarà presentata nel 2024 e arriverà sulle strade nel 2025 per collocarsi come rivale della Tesla Model S e della Porsche Taycan. Durante la sua conversazione con i media tedeschi, Ingenlath ha anche affermato che la casa automobilistica cercherà di uscire dall'ombra di Volvo. “Il nostro portafoglio di prodotti crescerà nei prossimi anni e questo consentirà al marchio di apparire sotto una luce completamente diversa”, ha affermato. “Quindi usciremo ancora di più dall'ala protettrice di Volvo per essere percepiti come costruttore ancora più indipendente”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/10/2021