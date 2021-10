Audi e Porsche stanno lavorando insieme alla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), specifica per modelli di alta gamma solo elettrici. Tra le prime auto a uscire con questo pianale c’è la berlina A6 e-tron, ma anche il SUV Q6 e-tron (pizzicato dai nostri fotografi durante alcuni test su strada) e la “cugina” Porsche Macan, che si prepara a diventare solo elettrica.

Audi Q6 e-tron: visuale laterale

ARRIVA NEL 2022 Il debutto del nuovo SUV di Ingolstadt dovrebbe avvenire già il prossimo anno: a darne conferma è lo stesso CEO di Audi Markus Duessman, ricordando che la nuova Q6 e-tron si collocherà a metà tra il Q4 e-tron (che sfrutta il pianale MEB delle elettriche compatte del gruppo Volkswagen) e l’ammiraglia a zero emissioni e-tron, basata invece su una versione modificata del pianale MLB specifico per SUV (già utilizzato per Porsche Taycan).

Audi Q6 e-tron: prime foto spia

SORELLE DI ELETTRONI La sinergia tra Audi e Porsche non si limita alla condivisione del pianale: Macan rimarrà in vendita per un po’ accanto alla nuova versione elettrica, e lo stesso vale anche per Q6 e-tron, che affiancherà - e poco alla volta sostituirà - l’omologa Q5 con motori a combustione interna (disponibile anche con motorizzazioni mild hybrid e plug-in, e che abbiamo provato qualche mese fa). Il destino di questo D-SUV al momento non è chiaro: oggetto di recente restyling, potrebbe essere giunto al capolinea, pronto a essere sostituito da Q6 e-tron, oppure essere confermato per una terza generazione.

Audi Q6 e-tron: visuale posteriore

COM’È FATTA Lo stile di Q6 e-tron non presenta grandi novità di rilievo, e del resto l’intera gamma Audi fa del family feeling uno dei suoi punti di forza (nel bene o nel male): sono evidenti gli influssi della più grande e-tron, specialmente nella curva leggermente discendente del tetto, nei montanti posteriori molto spessi, e nel disegno dei gruppi ottici, anteriori e posteriori (che in questo prototipo sono ancora provvisori).

Audi Q6 e-tron: visuale di 3/4 posteriore

ANCHE RS Prevedibile, come per gli altri modelli elettrici di Audi, una versione più potente marchiata RS, per la quale non ci aspettiamo un secondo motore all’avantreno, trazione integrale con torque vectoring e non meno di 590 CV di potenza complessiva. La piattaforma PPE è a 800V, e questo spiana la strada a una potenza di ricarica massima di 350 kW. L’autonomia dovrebbe superare di slancio i 500 km.

