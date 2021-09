Piani industriali

PAROLA FINE PER PORSCHE MACAN? Il recente restyling della Porsche Macan le ha regalato un look più attuale e contenuti tecnologici evoluti rispetto al modello che ha sostituito. Tuttavia, il SUV tedesco potrebbe essere al classico “canto del cigno”, nel senso che quest’ultima release dirà quasi certamente la parola fine a uno dei modelli più accessibili della Casa di Zuffenhusen. Infatti, la gamma attuale motorizzata con unità a quattro e sei cilindri endotermici potrebbe essere eliminata nel 2024 a causa di una legislazione in materia di inquinamento sempre più restrittiva. Porsche ha presentato il suo nuovo SUV compatto a metà luglio con una serie di aggiornamenti stilistici e con affinamenti ai motori per ottenere incrementi di potenza su tutta la gamma. In realtà, sappiamo da tempo che la Macan con motori convenzionali continuerà a essere venduta, almeno per un po’, insieme alla futura Macan 100% elettrica, per poi chiudere la sua parentesi nei listini di Porsche. Durante una recente intervista, il Product Manager di Macan Sebastian Staiger ha affermato che il modello a combustione potrebbe durare circa tre anni. “Ci sono diversi fattori limitanti in un progetto di veicolo”, ha detto alla domanda su quando il SUV sarà tagliato dalla linea produttiva. “Uno di questi fattori, ovviamente, è la legislazione. Le leggi sulle emissioni sono un fattore che limita molto il raggio d’azione. Oggi non è stata presa alcuna decisione definitiva, ma presumiamo che il 2024 sarà l'ultimo anno per il nostro SUV”.

Porsche Macan 2021: potrebbe essere il canto del cigno per il SUV con motori endotermici

VEDI ANCHE

COME È COMPOSTA LA GAMMA ATTUALE La Macan entry-level è attualmente disponibile con un motore a quattro cilindri turbo da 2.0 litri con 265 CV e 400 Nm di coppia. Può coprire lo 0-100 km/h in 6,4 secondi con il pacchetto Sport Chrono opzionale. La variante di livello medio è la Macan S, dotata di un V6 biturbo da 2,9 litri con 380 CV e 520 Nm di coppia. Può raggiungere i cento orari in 4,8 secondi. A completare la line up è la Macan GTS con una potenza di 440 CV e 550 Nm per uno 0-100 staccato in 4,5 secondi. Si dice che un nuovo modello Turbo, una sorta di last edition in chiave supersportiva sia in arrivo, ma i dettagli non sono stati ancora definiti, né se davvero prenderà la strada della catena di montaggio.

Porsche Macan elettrica: il muletto durante i test su strada

IN ARRIVO LA BEV CON LA NUOVA PIATTAFORMA Per quanto riguarda la Macan 100% elettrica, sappiamo che sarà costruita sulla nuova architettura Premium Platform Electric (PPE) sviluppata da Porsche e Audi. Avrà la stessa tecnologia della batteria da 800V della Taycan, ma dovrebbe offrire un’autonomia significativamente maggiore.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2021