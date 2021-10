Novità auto

Iniezione di potenza (+30 cv) e coppia (+10 Nm) per R8 trazione posteriore. Per la prima volta, disponibili i freni carboceramici

Il suo futuro a lungo termine è segnato: o si piega alla tecnologia 100% elettrica (con le mille modifiche che la rivoluzione si trascinerebbe dietro), o Audi R8 è destinata a uscire di scena entro una manciata di anni (la svolta ''green'' dei Quattro Anelli è a calendario nel 2026). Il presente, nel frattempo, si chiama Audi R8 V10 performance RWD, un segno di vita che significa nuova entry level della gamma. E che ''entry level''.

UPGRADE In sostanza, la versione performance (carrozzeria Coupé e Spyder) sostituisce l'attuale R8 V10 standard a trazione posteriore, portando in dote qualche decina di cavalli supplementari e una serie di accessori elettronici e meccanici in chiave ancora più sportiva, ereditandoli da R8 V10 performance quattro a trazione integrale. Il V10 aspirato da 5,2 litri montato in posizione centrale sviluppa ora 570 cv, vale a dire 30 cv in più rispetto alla R8 RWD di base. La coppia è di 550 Nm, cioè un aumento di 10 Nm. Sono gli stessi valori di R8 V10 quattro. La potenza, ovviamente, raggiunge l'asse posteriore tramite il solito cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

PRESTAZIONI R8 V10 performance RWD accelera da 0-100 km/h in 3,7 secondi in formato Coupé e in 3,8 secondi in edizione Spyder (valori pressoché identici a prima). Velocità massima di 329 km/h la Coupé, di 327 km/h la Spyder (qualche punticino in più di prima).

DINAMICA Capovolgendo la prospettiva, rispetto a R8 V10 performance quattro la perdita dell'asse anteriore motrice si traduce in un peso in ordine di marcia più leggero: 1.590 kg la Coupé e 1.695 kg la Spyder. Differenziale meccanico a slittamento limitato, impostazioni ESC ricalibrate. Ad esempio, nella modalità di guida Sport il controllo della trazione consentirà un angolo di slittamento controllato, per derapate più facilmente gestibili. R8 V10 performance RWD è inoltre equipaggiata di serie di Audi Dynamic Steering, sistema di sterzo variabile che modifica il rapporto di sterzata a seconda della modalità di guida selezionata e della velocità dell'auto, per una maggiore stabilità dello sterzo o curve più strette quando richiesto. È la prima volta che il sistema viene montato su una R8 a trazione posteriore. A richiesta, infine, i freni carboceramici con pinze specifiche, altro esordio su R8 RWD.

DESIGN Per quanto riguarda l'aspetto, R8 V10 performance RWD eredita le stesse modifiche degli altri modelli R8 con badge performance. La griglia anteriore è rifinita in nero opaco ed è abbinata a un grande splitter anteriore, mentre al posteriore fanno capolino grandi terminali di scarico ovali. La scelta di colori esterni è tra 10 varietà, mentre un pacchetto di dettagli nero lucido sarà di serie, insieme a cerchi in lega da 19 pollici a razze sdoppiate. All'interno, di serie i sedili sportivi in ​​pelle nappa, insieme alla strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici e alla piastra di ricarica wireless per smartphone.

PREZZI Audi R8 V10 performance RWD Coupé e Spyder ordinabile dal 21 ottobre 2021, consegne a partire dal primo trimestre 2022. Non ancora comunicati i prezzi: il gap con R8 V10 RWD dovrebbe in ogni caso ammontare a circa 8.000 euro. Per un listino di circa 165.000 euro per la Coupé e di circa 178.000 euro per la Spyder.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2021