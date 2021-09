Partnership

Il pilota e maestro del drift Ken Block prende la strada verso la Germania dopo avere messo un punto alla sua pluriennale collaborazione con Ford. Il funambolo del volante ha firmato, infatti, un contratto con Audi per aiutare a sviluppare la gamma di modelli elettrici della Casa di Ingolstadt. La notizia arriva meno di un anno dopo che il rallista e titolare della Hoonigan, oggi cinquantatreenne, ha rivelato la sua separazione dal partner storico dell’Ovale Blu dopo undici anni di collaborazione. “Audi è il marchio che ha acceso la mia passione per il motorsport”, ha detto Block in una breve nota a margine dell’accordo. “Sono estremamente entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo. Insieme, svilupperemo progetti innovativi e spingeremo ancora più avanti il confine della mobilità elettrica”.

Ken Block e Audi: insieme per nuovi progetti sui prossimi modelli elettrici

BOCCHE CUCITE SUI PROGRAMMI DI LAVORO In previsione della firma sul contratto, Ken Block ha fatto visita al quartier generale dei tedeschi per guidare un’Audi Sport Quattro S1, un'Audi V8 Quattro DTM e l'Audi e-tron Vision Gran Turismo. “Si tratta anche di prestazioni”, ha continuato Block. “Amo tutto ciò che mi fa andare più veloce. Le auto elettriche possono farlo. E per quanto riguarda il suono, ho bambini a cui non interessa. Pensano che il suono delle auto elettriche sia bello quanto il suono dei motori a combustione interna”. Né Audi né il pilota hanno rivelato i dettagli sui progetti su cui intendono lavorare insieme, ma considerando il profilo del freestyler americano, non possiamo che aspettarci novità entusiasmanti. “L'elettrificazione è un punto di svolta, proprio come lo era una volta l’Audi Quattro”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Audi Sport Julius Seebach in una nota. “Con Ken Block, abbiamo in serbo cose entusiasmanti che si sposano perfettamente con la nostra strategia”. E noi, non possiamo che essere “elettrizzati” per questa inedita collaborazione. Stay tuned!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/09/2021