Ken Block vs McLaren Senna

La McLaren Senna è indubbiamente una delle auto più pazzesche che ci siano sul mercato, ancora di più nella sua versione one-off Merlin Edition: motore V8 biturbo da 4 litri, 789 CV e uno 0-100 km/h in 2,8 secondi. Niente male, eh? Talmente interessante da aver stimolato anche la competitività di Ken Block, che ha deciso di sfidarla in una serie di drag race, pubblicate in un video sul seguitissimo canale YouTube di Hoonigan.

HOONICORN Il bolide del buon Ken lo ammiriamo nei suoi video dal 2016 (per esempio nell'epica Climbkhana di Pikes Peak): realizzato sulla base di una Ford Mustang del '65, Hoonicorn V2 monta un motore V8 custom da 6,7 litri con un bel paio di grossi turbocompressori, alimentato a metanolo, che genera fino a 1400 CV di potenza.

IL VIDEO Con queste premesse, il risultato è abbastanza scontato, difatti l'auto del mitico pilota di rally vince le sfide un po' in tutti i modi. Ma vi invitiamo comunque a godervi il video, caricato da Hoonigan sul suo canale YouTube, che in pochi giorni ha già ricevuto oltre due milioni di visualizzazioni.