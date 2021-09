Test drive

“Solo auto elettriche a partire dal...”: è questo il nuovo mantra dei costruttori di automobili. Audi fissa al 2026 lo stop allo sviluppo di nuovi motori termici – da lì in poi continuerà con quelli che avrà già – e per convincerci che quella delle auto elettriche è la migliore delle strade possibili la sua arma più affilata ora è questa: la nuova Audi Q4 e-tron Sportback. È la versione SUV coupé di quella Q4 e-tron che vi abbiamo già raccontato in tutti i modi possibili: guardate la video-prova di Lorenzo Centenari, se siete curiosi! Com'è fatta lo sapevamo già. Quello che mancava, finora, era la prova su strada...

Sono a bordo di una Audi Q4 e-tron Sportback 40: l'ultima novità del listino. Trazione posteriore, 204 cavalli di potenza e 310 Nm di coppia, per uno 0-100 km/h in 8,5” e 160 km/h di velocità massima autolimitata. Ma soprattutto è il modello con la maggiore autonomia: fino a 532 km dichiarati, grazie alla batteria da 82 kWh lordi di cui 77 effettivamente utilizzabili nella guida (e quindi netti). Tanta autonomia dipende anche dall'aerodinamica: con il contributo dello spoiler in coda il cosiddetto Cx si abbassa da 0,28 a 0,27 rispetto alla Q4 e-tron standard. E se pensate che il vantaggio sia minimo, pensate che vale 12 km di percorrenza in più secondo gli ultimi calcoli effettuati da Audi.

Audi Q4 e-tron Sportback, luci e spoiler posteriore

E IN AUTOSTRADA? No problem in città e nel casa-ufficio, insomma, ma nei lunghi viaggi bisogna avere ben chiaro che a 130 km/h i consumi aumentano parecchio. Per capire di quanto e come ciò incida sulle mie prossime eventuali vacanze mi sono messo in autostrada alla volta della Fondazione Marcello Morandini, che dal 2 ottobre 2021 apre a Varese con una raccolta delle meravigliose opere dell'artista (www.morandinimarcello.com). Dopo circa 30 km a velocità codice il computer di bordo calcola una media di circa 25 kWh/100 km, che riferiti ai 77 kWh netti della batteria significano poter fare circa 300 km tutti d'un fiato.

LA STRATEGIA PER I VIAGGI LUNGHI Per tratte più lunghe è necessario prevedere tappe intermedie per il rifornimento e in questo mi aiuta il navigatore con la mappa delle colonnine già in memoria e il software per pianificare le soste. La strategia migliore è fare degli stop & go di circa 40 minuti, che dalle colonnine ad alta potenza da 125 kW mi permettono di passare dal 20 all'80% dell'autonomia. E per rimanere in quest'aureo range tra il 20 e l'80% gli stop sono ogni 180 km circa.

Tra le curve con l'Audi Q4 e-tron Sportback

TRA LE CURVE Fin dai primi metri la Q4 e-tron Sportback 40 conquista per la guida amichevole, ma anche precisa e dinamica, nonostante il peso superi i 21 quintali. L'assetto resiste bene al rollio in curva e la facilità di guida non risente della trazione posteriore, che tra le Audi è una vera rarità: oltre alla Q4, solo la R8 la può vantare. In questo viene in aiuto l'acceleratore, che rende la gestione della potenza particolarmente facile. Magia dell'elettrico, che permette ai tecnici una calibrazione del pedale particolarmente raffinata.

HA SPRINT, MA SENZA STRAFARE Al semaforo lo scatto è notevole, grazie alla prontezza di risposta del motore elettrico che fa tanto per dare un'impressione di dinamismo. La spinta c'è, ma al salire della velocità non è poi così travolgente come ci si potrebbe aspettare: di questi tempi sono tante le auto a batterie inutilmente potenti che stanno contribuendo a creare di questi mezzi un'immagine distorta. Scattante sì, ma più votata a efficienza e comfort che alla guida sportiva: ecco lo spirito della Q4 e-tron Sportback.

Ambizioni green per l'Audi Q4 e-tron Sportback elettrica

A CHE SERVONO LE PALETTE? Lo spoiler che taglia in due il lunotto è un elemento caratterizzante e ricorda la mitica Audi A2 in alluminio del 1999. Non disturba nella guida. Anche perché nei parcheggi, sensori e retrocamera sopperiscono a una visibilità posteriore comunque limitata dall'altezza dell'auto. E quanto ai comandi, non traggano in inganno le palette dietro al volante, che non servono per azionare un cambio sequenziale, ma per regolare l'intensità del freno motore e con essa la quantità di energia che si recupera al rilascio dell'acceleratore.

FACILE E COMODA Come tutte le elettriche attuali, anche la Q4 non ha alcun cambio, ma una trasmissione a rapporto fisso: si guida solo con acceleratore e freno ( e il volante, chiaro) a vantaggio della facilità di guida, ma senza alcun passaggio da una marcia all'altra per una guida ancora più fluida. Un vantaggio per il comfort che beneficia anche di una grande silenziosità a bordo: attenzione solo ai limiti di velocità, perché è facile superarli senza rendersene conto.

Audi Q4 e-tron Sportback, la prova su strada

TEMPI DI RICARICA Per tutte le versioni di Q4, a prescindere dalle dimensioni della batteria, servono circa 7,5 ore per una ricarica completa da wallbox o colonnina in corrente alternata, o 40 minuti per tornare all'80% in corrente continua ad alta potenza. Com'è possibile? Facile, anche i caricabatterie di bordo sono diversi e dimensionati in proporzione.

Lunga 4,59 m da paraurti a paraurti, la Sportback sfrutta la compattezza dell'architettura elettrica con le batterie nel pianale, per offrire tanto spazio ai passeggeri quanto una Q7 e un bagagliaio da 535 a 1.464: addirittura più grande di quello di una Q5, che pure è lunga 9 centimetri in più. Niente tunnel della trasmissione, poi: su nessuna delle versioni di Q4 e-tron, a vantaggio del quinto passeggero che davanti a sé un pavimento piatto e quindi più spazio per appoggiare i piedi.

Audi Q4 e-tron, bagagliaio e doppiofondo per i cavi di ricarica

LA QUALITÀ PERCEPITA A bordo, la Q4 elettrica è certamente una vera Audi. Spicca la plancia dal nuovo design, sfaccettata e caratterizzata da ampie griglie a sviluppo orizzontale che integrano le bocchette di ventilazione. Quanto alle finiture, l''impressione è che i tecnici tedeschi abbiano cercato di limare il peso ovunque possibile lavorando sui materiali. Ecco dunque che i rivestimenti morbidi in abitacolo sono un po' striminziti: si limitano a piccole porzioni dei pannelli porta e della parte alta della plancia, mentre le plastiche dure sono più diffuse di quanto ci si potrebbe aspettare. Per lo meno, alcune hanno una finitura a cotrasto che le nobilita, come il labbro superiore della plancia davanti al passeggero.

Audi Q4 e-tron Sportback, la plancia

CONTROLLI & C. Molti i tasti fisici a completare i comandi vocali e i menu del touch screen a centro plancia (che può raggiungere gli 11,6 pollici in diagonale: il più grande mai montato su un'auto di Ingolstadt). Sulle razze del volante non ci sono solo pulsanti, ma anche comandi a sfioramento che accettano lo swipe, ossia lo scorrimento delle dita. La reattività di questi ultimi, così come del touch screen, non è sempre all'altezza degli smartphone, ma questo è un aspetto molto diffuso nel mondo automotive. Spicca per originalità il controller della riproduzione musicale: un tastierino rotondo sulla console centrale che è sensibile allo strisciamento del dito e permette di regolare il volume con movimenti circolari: in senso orario per aumentare la potenza dei suoni, in senso antiorario per diminuirla.

I prezzi di Q4 e-tron Sportback vanno da 47.750 a 67.750 euro secondo le versioni, prima di applicare eventuali incentivi. La gamma comprende modelli da 170 a 299 cavalli, a due o quattro ruote motrici. L'auto in prova con 204 CV e batteria da 82 kWh parte da 53.150 euro; 11 mila euro in più per la quattro a trazione integrale da 299 CV. Non mancano formule a noleggio, a breve e a lungo termine. Le prime danno modo di provare a fondo l'auto, per capire se siamo pronti o no per la mobilità elettrica. I secondi fanno di tutto per semplificare la vita agli utilizzatori: comprendono l'installazione di una wallbox EnelX per la ricarica e la card dell'e-tron Charging Service, che permette di rifornirsi con una sola tessera da un gran numero di gestori diversi e in più dà diritto a tariffe agevolate presso la rete Ionity. Darvi in due parole una casistica completa di canoni e anticipi per i noleggi a lungo termine sarebbe impossibile, ma sappiate che per 36 mesi o 45.000 km per una Q4 e-tron Sportback in allestimento Business, si spendono 499 euro al mese dopo un anticipo di 12.800 euro.

Motore elettrico Potenza 204 CV Coppia 310 Nm Velocità 160 km/h autolimitata Da 0 a 100 km/h 8,5 secondi Autonomia 532 km (ciclo WLTP misto) Batteria 77 kWh netti (82 kWh lordi) Ricarica 7,5 ore a 11 kW Trasmissione monomarcia Trazione posteriore Dimensioni 4,59 x 1,87 x 1,61 m Peso 2.120 kg Bagagliaio da 535 a 1.460 litri Prezzo Da 53.150 euro

Listino Audi Q4 e-tron Sportback

Allestimento CV / Kw Prezzo Q4 e-tron Sportback 35 e-tron - / - 47.750 € Q4 e-tron Sportback 35 e-tron EVO - / - 49.850 € Q4 e-tron Sportback 35 e-tron Business - / - 51.950 € Q4 e-tron Sportback 40 e-tron - / - 53.150 € Q4 e-tron Sportback 35 e-tron Business Advanced - / - 53.450 € Q4 e-tron Sportback 35 e-tron S line edition - / - 55.050 € Q4 e-tron Sportback 40 e-tron EVO - / - 55.250 € Q4 e-tron Sportback 40 e-tron Business - / - 57.350 € Q4 e-tron Sportback 40 e-tron Business Advanced - / - 58.850 € Q4 e-tron Sportback 40 e-tron S line edition - / - 60.450 € Q4 e-tron Sportback 50 e-tron quattro Business Advanced - / - 64.150 € Q4 e-tron Sportback 50 e-tron quattro S line edition - / - 65.750 € Carica altri 6 allestimenti