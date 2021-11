Serie speciale

Sin dal lancio di Taycan, Porsche Panamera ha vissuto in qualche modo in un immeritato anonimato. La Cavallina ha tuttavia intenzione di riorientare i riflettori pure su di lei. Intanto, regalandole una interessante edizione speciale: Panamera Platinum Edition per riconquistare popolarità mediatica e quote mercato.

Porsche Panamera Platinum, i nuovi cerchi in lega da 21''

PLATINATA Gli aggiornamenti rispetto a Panamera standard includono nuovi cerchi in lega da 21 pollici, fari Matrix LED, tetto panoramico in vetro, terminali di scarico neri e finiture - ovviamente - color platino per paraurti e badge. All'interno, ecco nuovo volante sportivo, sedili posteriori riscaldati e sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memoria. Anche i rivestimenti del cruscotto e dei pannelli delle portiere sono stati sostituiti con inserti in alluminio spazzolato. Il pacchetto tecnologico include sospensioni pneumatiche adattive, specchietti retrovisori con oscuramento automatico, assistenza al parcheggio con telecamera per la retromarcia e sistema audio surround Bose.

Panamera Platinum Edition, gli interni

ANCHE STATION In formato Platinum, Porsche Panamera si può ordinare sia in carrozzeria berlina, sia ''station wagon'' Sport Turismo. Sia, inoltre, con singolo motore 2.9 V6 benzina da 330 cv (Panamera e Panamera 4), o in formato ibrido plug-in (Panamera E-Hybrid) da 462 cv e oltre 50 km di autonomia in modalità EV. World premiere al Los Angeles Auto Show il 17 novembre, consegne a partire da gennaio 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/11/2021