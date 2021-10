Auto elettriche

Gli spot: quelli belli. Per pubblicizzare la rete di ricarica e la rapdità nei rifornimenti della sua auto elettrica, Porsche si è inventata un incontro tra la Taycan e la mitica DeLorean del film Ritorno al Futuro. Non è la prima volta che Porsche sfrutta il traino del cinema per un commercial che la vede protagonista: come quello di poche settimane fa in cui Tom Cruise replicava le battute dell'ultimo Top Gun; Maverick in pista con Coulthard e Webber (qui il video).

Macchine da presa e auto della polizia per il video Porsche Taycan vs DeLorean

UNA POTENZA MOSTRUOSA Il pretesto, questa volta, è tutto in un numero: 1.21 gigawatt, la potenza cumulativa delle colonnine di ricarica rapida per cui la Porsche Taycan è abilitata, che coincide con quella richiesta dalla DeLorean cinematografica per viaggiare nel tempo (372 di Ionity in Europa e 670 di Electrify negli USA, per un totale di 1.042 stazioni e 4.800 prese individuali). Una richiesta di energia soddisfatta, nel film, da un reattore nucleare miniaturizzato, come spiega nella celebre pellicola l'attore Christopher Lloyd, alias Dr. Emmett Brown.

L'attore Donald Fullilove accanto alla Porsche Taycan

UN ATTORE DAL VERO FILM Il film prodotto da Porsche vede come protagonista l'attore Donald Fullilove, che ha interpretato Goldie Wilson nel film originale: passava da addetto alle pulizie di una locale tavola calda a sindaco, come ricorda l'adesivo della campagna elettorale sul finestrino della Porsche Taycan. Lo si nota quando l'auto riparte dopo il rifornimento di energia, dove si vuole stigmatizzare che l'EV di Stoccarda è in grado di ricaricarsi all'80% in 22 minuti, grazie all'architettura della batteria a 800 volt, in grado di assorbire fino a 270 kW di potenza nel rifornimento.

Porsche Taycan e DeLorean alla stazione di ricarica

OCCHIO ALLA DATA Il lancio del video che vi propooniamo coincide con il cosiddetto “Back to the Future Day”, una celebrazione dei fan che si tiene nel giorno in cui, nel sequel di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox alias Marty McFly termina un balzo nel tempo per salvare suo figlio. Coincidenze? Io non credo...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/10/2021