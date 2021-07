Non fosse che Tom Cruise sembra prendere la cosa molto sul serio, questo video avrebbe tutto il sapore di una parodia davvero ben fatta. Comunque è esilarante vedere l'attore americano calarsi di nuovo nei panni di Pete ''Maverick'' Mitchell per dare la caccia - ruote a terra - agli ex piloti di Formula 1 David Coulthard e Mark Webber, che al volante delle rispettive Porsche 911 GT3 giocano - loro sì con tanta ironia - a fare come in Top Gun le prede dell'acrobatico Tom. Il tutto con un divertito Steve Jones, presentatore della rete inglese Channel 4, sul sedile del passeggero accanto a Coulthard.

TUTTO PER UNO SPOT, UNO SPOT PER TUTTI Il filmato che vi proponiamo nasce come video promozionale per Channel 4, anche se il risultato finale è un pirotecnico spottone che potrebbe adattarsi tanto al nuovo film Top Gun: Maverick, in uscita nelle sale italiane il 18 di novembre prossimo, quanto alla Porsche 911 GT3: per le auto impiegate e per il fatto che Webber è brand ambassador della marca tedesca. Pazienza. Il risultato è divertente e tanto basta. Sopratttutto quando suona un allarme sull'auto di Coulthard e Jones: un missile li ha agganciati? No, è il sensore di parcheggio.