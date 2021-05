LADY VELOCITÀ Diciamolo con chiarezza, possedere e godersi una grintosa sportiva da pista come Porsche 911 GT3 RS non è appannaggio solo di noi maschietti. La conferma di quanto appena detto arriva proprio dal Tempio della Velocità di Monza. Aggirandosi fra paddock e pitlane, lo YouTuber MattyB727 si è imbattuto infatti in un’attempata signora che, a quanto pare, possiede proprio una 911 GT3 RS (serie 991.2) color Verde Lucertola, adornata da una serie di adesivi e decalcomanie dal gusto decisamente racing.

SPORTIVA DI RAZZA Nonostante Porsche 911 GT3 RS (qui tutti i dettagli su Porsche 911 GT3 2021) non possa rivaleggiare ad armi pari con hypercar del calibro di Bugatti Chiron, SSC Tuatara e Koenigsegg Regera, le imprese della sportiva tedesca al Nürburgring e su altre piste blasonate, dimostrano che si tratta pur sempre di una delle auto più veloci, divertenti ed entusiasmanti mai prodotte. Evidentemente, la proprietaria di questo esemplare sembra trovarsi proprio a suo agio fra i cordoli di Monza, come dimostrano le sue energiche staccate e i passaggi a tutto gas sul rettilineo principale. Siete pronti? Il video qui sotto vi strappera qualche sorriso!

NUMERI E PRIMATI Porsche 911 GT3 RS (serie 991.2) è spinta da un sei cilindri boxer aspirato da 4,0 litri che eroga 520 CV e 470 Nm che le consentono di raggiungere i 100 orari in 3,2 secondi, per una velocità massima di 312 km/h. La supersportiva adotta fra l’altro anche una serie di accorgimenti aerodinamici rispetto classica 911 GT3. Soluzioni che nel 2018 hanno permesso al pilota Kevin Estre di chiudere un giro cronometrato al Nürburgring in soli 6:56.4 (tempo abbassato ulteriormente solo poche settimane fa). Un traguardo che ha fatto di GT3 RS la terza Porsche dopo la 918 Spyder e 911 GT2 RS a girare in meno di 7 minuti fra i saliscendi dell’Inferno Verde.