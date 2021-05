A CACCIA DI RECORD Nuova Porsche 911 GT3 è senza ombra di dubbio fra le sportive più interessanti svelate nell’ultimo periodo (qui il nostro approfondimento video). Pensate che quel volpone di Jay Leno non ha esitato a definirla ''assolutamente perfetta''. Nel frattempo, per mostrare di cosa è capace 991 GT3 RS 2021 (serie 991.2), la declinazione più pistaiola della coupé di Stoccarda, il tuner tedesco Manthey Racing ha deciso di lanciarla a tutta birra lungo i saliscendi del mitico Nürburgring Nordschleife. Il risultato? Guarda il video.

BOMBA SU RUOTE Per spingere la 991 GT3 RS al massimo, Manthey Racing ha applicato una serie di modifiche che comprendono sedile Recaro omologato per uso in pista, set di ammortizzatori coilovers con regolazioni a 3 o 4 vie, kit aerodinamico con deviatori di flusso anteriori e ala posteriore ad hoc. A ciò si aggiungono pastiglie freno potenziate, tubazioni di tipo aeronautico e cerchi in magnesio. Al volante della 911 GT3 RD MR con motore boxer aspirato da 520 CV, il pilota ufficiale Porsche Kevin Estre. Il risultato finale è davvero impressionante, il giro sul tracciato da 20,6 km è chiuso in appena 6'49''656, contro i 6’56”400 fatti segnare della 911 GT3 RS in configurazione standard.

SIMPLY PORSCHE Intervistato al termine della prova, il pilota Kevin Estre ha dichiarato: ''È stata una sensazione indescrivibile completare il giro in meno di 6:50 minuti. La macchina è stata fantastica. È incredibile, soprattutto nelle curve veloci. La cosa pazzesca è che i suoi tempi non sono poi così lontani da quelli della Manthey-Racing Porsche 911 GT3 R Grello (vettura vincitrice della 24h del Nürburgring), sono davvero molto orgoglioso di questo risultato”.