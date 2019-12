LA PORSCHE SW SI AGGIORNA La casa tedesca sta ultimando i collaudi della nuova Panamera Sport Turismo, che vedrà la luce della ribalta nei primi mesi del 2020. Le foto ci mostrano la shooting brake di Zuffenhausen in veste praticamente definitiva, liberata dalle pellicole che ne camuffano lo stile in modo da poter osservare molto bene le modifiche di stile. La rivale più accreditata della Mercedes AMG GT 4 porte ha guadagnato una bella revisione della coda, che ora è molto più simile a quella della 911, ma anche della Cayenne e della Macan, grazie alla sottile striscia LED che collega virtualmente i due fanali principali. La linea di fiancata, i volumi e la zona anteriore restano sostanzialmente uguali, semmai cambia qualche dettaglio in abitacolo e ci saranno piccole modifiche a livello di infotainment, connettività e sistemi di assistenza alla guida, ma nulla di stravolgente.

MOTORI V6 TURBO MILD-HYBRID La vera novità, però, arrivera dall'aggiornamento delle motorizzazioni poiché Porsche introdurrà sulla Panamera Sport Turismo il primo motore mild-hybrid per la S e 4S. Queste due versioni utilizzeranno sempre il V6 twin-turbo da 2,9 litri, ma come per i modelli del mercato americano di Audi S6 e S7, le due varianti probabilmente sfrutteranno un rete di bordo a 48V. Questa soluzione consentirà l'utilizzo di un sistema mild-hybrid, che utilizzerà il consueto motogeneratore integrato per accumulare energia e fornire alla vettura una spinta aggiuntiva oltre a consentire al sistema start&stop di attivarsi prima. Ma ancora più importante sarà l'adozione del compressore elettrico, che già abbiamo visto sui motori V6 turbodiesel di Audi (55 TDI da 349 CV), che permette di colmare il leggero ritardo di riposta dei turbocompressori principali, in modo da eliminare del tutto il piccolo vuoto di erogazione appena di richiama l'acceleratore. Questi i rumors che riguardano la Panamera Sport Turismo che abbiamo carpito fino a oggi. Il listino con tutti i prezzi ufficiali sarà pubblicato al momento del lancio della vettura sul mercato.