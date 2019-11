Autore:

Alessandro Perelli

COME VA SU STRADA La prova della A6 Allroad 55 TDI quattro conferma che la station wagon di Casa Audi è un incorciatore su ruote, che si adatta (quasi) a ogni tracciato e stile di guida. Nel video vi mostriamo come il suo motore V6 di 2.967 cc da 349 CV e 700 Nm sia un esempio di regolarità e forza bruta plasmato con la vettura, che all'occorrenza sa essere docile e silenzioso, oppure graffiante ed energico. L'azione immediata del compressore elettrico annulla il ritardo di risposta del motore nella brevissima attesa che entri in gioco il turbo più grande a dispensare potenza e coppia a manciate. I numeri parlano chiaro, Audi dichiara una velocità massima di 250 km/h (autolimitata) e uno 0-100 orari coperto in 5,2 secondi. Le quattro ruote motrici, gestite dalla trasmissione automatica a 8 rapporti Tiptronic, regalano trazione nei tratti più guidati e maggiore sicurezza sul bagnato o il fango. L'asse posteriore con ruote sterzanti abbinato allo sterzo ad azione variabile (optional a 2.320 euro) rende la vettura ancora più agile sia a bassa sia ad alta velocità. Quindi, si può viaggiare nel comfort assoluto con un filo di gas, oppure affrontare un percorso di montagna ricco di curve o una sterrata senza batter ciglio. In fuoristrada la A6 Allroad può dire la sua, basta non esagerare.

ASSETTO VARIABILE Le sospensioni pneumatiche fanno sollevare il corpo vettura fino a 45 mm dal livello base per uscire dalla "monotonia" dell'asfalto e avventurarsi su qualche tracciato off-road, osando anche di più. Superando i 120 km/h nella modalità Dynamic del sistema Drive Select, l'assetto si abbassa, invece, di 15 mm per fornire più stabilità e tenuta di strada sul veloce. Con performance oggettivamente molto elevate, la A6 Allroad 55 TDI non pretende soste dal benzinaio tanto frequenti. Con una conduzione senza eccessi sulle strade della Slovenia teatro del test, il computer di bordo ha calcolato una media di 8,6 litri/100 km (11,6 km/litro), un risultato interessante per il genere di vettura. Inutile soffermarsi sul comfort di bordo perché da un'auto come la A6 Allroad mi aspetto il top e la macchina non delude. I sedili sostengono perfettamente il corpo, lo spazio è abbondante e l'infotainment è all'avanguardia con una costante connessione al web e una gestione di tutte le funzioni di bordo, attraverso i due touch screen a sfioramento oppure con i comandi vocali. Nonostante i 4,95 metri di lunghezza per 1,90 metri di larghezza il vano di carico (565/1.680 dm3) non è il più capiente nella categoria delle sw di queste dimensioni (Bmw Serie 5 Touring 570/1.700 dm3), però ha un profilo lineare e una soglia di carico abbastanza bassa da stivare tutto facilmente.

MA QUANTO MI COSTI Non ci sono dubbi che la A6 Allroad sia una vettura esclusiva per comfort e immagine premium capace di restituire - il marchio Audi è una garanzia sotto tale profilo - e i suoi estimatori chiedono anche questo alle auto di Ingolstadt. La station wagon tedesca offre in più una serie di soluzioni tecnologiche, prime fra tutte le sospensioni pneumatiche adattive, il potente V6 TDI e la trazione integrale, che ampliano il raggio d'azione della macchina, fino a farla diventare quasi una fuoristrada. Il prezzo di 75.500 euro della 55 TDI è elevato in senso assoluto (45 TDI 67.550 euro, 50 TDI 69.300) e può salire a cifre molto elevate se si attinge a piene mani dal listino degli optional. Ma se non volete omologarvi alla massa con il solito "Suvvone" ingombrante e impegnativo, questa versione "country" della A6 Avant può essere la soluzione giusta.