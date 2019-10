Autore:

Lorenzo Centenari

ALL'ASSALTO Poteva forse Audi permettere che Jaguar E-Pace e Land Rover Evoque facessero il bello e il cattivo tempo? Il segmento dei Suv coupé compatti premium si arricchisce di una proposta come Q3 Sportback che interpreta la filosofia "Cuv" con armonia stilistica, ma senza trascurare il senso pratico. Eh già, "Q3 coupé" conserva intatta sia capacità di carico (530 litri), sia abitabilità per passeggeri posteriori. Non ci credete? Nel nostro video, vi dimostriamo perché siete in torto.

BABY AUDI Q8 Sportback sfrutta dunque la case history di Audi Q8 e la declina in chiave compact. Assetto sportivo di serie, motori 2.0 TFSI 230 cv e 2.0 TDI 150 cv (per ora), e a seconda delle preferenze, anche cambio automatico doppia frizione S tronic e trazione integrale quattro. All'interno, il medesimo layout di Q3 ultima edizione, display centrale MMI plus e Virtual Cockpit compresi. Tecnologia digitale, ma anche un completo programma di assistenti elettronici alla guida: l'Adaptive Cruise Assist è una assoluta novità. Prezzi a partire da 41.100 euro, ora a voi il video test drive di Q3 Sportback 35 TDI S tronic.