Autore:

Lorenzo Centenari

EVOLUZIONE DELLA SPECIE C'era una volta il fuoristrada, da una sua costola nacquero i Suv, che a loro volta partorirono i crossover. Questi si moltiplicarono in misure differenti e diedero origine a una nuova stirpe. Quella dei Suv coupé, meglio ancora se compatti. Della razza dominante, ora nuova Audi Q3 Sportback punta dritto al ruolo di tiranno. Lo fa, perché sicura dei suoi mezzi: nel suo arsenale, tutta la tecnologia e lo stile di nuova Q3, membro dell'elite del regno confinante. Q3 Sportback prende Q3 e le sega via una porzione di tetto, et voilà: da Suv compatto a Sport utility coupé, incrocio genetico da tempesta ormonale. Eccola qui, vediamo che effetto mi fa. A me, che i Suv coupé non fanno impazzire. Ma solo gli stolti non cambiano mai idea, giusto?

NON CHIAMATELA Q3 Prima considerazione in assoluto, Q3 Sportback si distingue da Q3 vulgaris senza alcun bisogno di ruotarla su se stessa per vederla da ogni angolazione. Solo se la osservi dal di fronte rischi di confonderti, tuttavia ai più attenti non sfuggirà un particolare, quello dell'altezza. Meno tre centimetri (156 cm), ne consegue che l'immagine è più atletica, fin esplosiva. Rispetto a Q3 è anche più lunga di 16 mm (450,6 cm), ma avanziamo di descrivere le aree comuni (tra le quali anche larghezza di 184 cm e interasse di 268 cm), e soffermiamoci sul tratto maggiormente distintivo, ovverosia il tettuccio. Sin dal montante anteriore, che a sua volta sembra un pelo più inclinato, l'arco prende un'altra direzione che non quella del "coperchio" di Q3, disegnando un tratto discendende e collegandosi al lunotto posteriore senza mai interrompere il suo corso, intersecandosi con uno spoilerino che fa ancora più coupé. Ne consegue che il montante C è piegato di 45 gradi, e che anche i vetri laterali posteriori sono più appuntiti. Qui sotto, l'immagine della fiancata esprime il senso di Q3 Sportback meglio di mille chiacchiere.

INTERIOR DESIGN Altre peculiarità sono la griglia single frame a nido d'ape e i paraurti posteriori più sportivi, tutto il resto è tale e quale alla sorella non-coupé, gruppi ottici cuneiformi (e a richiesta, con tecnologia Matrix Led) compresi. Lo stesso dicasi per l'abitacolo, un tripudio di pellame misto a inserti in alluminio, e con console centrale dominata dallo schermo a sfioramento da 10,1 pollici del sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, con immissione di destinazione a testo libero e ora pure equipaggiato di software di autoapprendimento, per suggerire i percorsi in base alle abitudini del proprietario. Di serie anche il display digitale del quadro strumenti, 10,25 pollici (o 12,3 pollici, pagando) di Virtual Cockpit. Carrozzeria simil-coupé uguale minor spazio per i passeggeri di seconda fila? Niente affatto, per volume il vano posteriore è identico a Q3, il divano tripartito (una primizia del segmento) può inoltre scorrere in avanti o indietro fino a 13 cm. Discorso analogo per il bagagliaio (con portellone a comando elettrico): sempre 530 litri a filo cappelliera, misura che cresce fino a 1.400 litri reclinando gli schienali posteriori.

ALEXA PENSACI TU Un passo indietro alle tecnologie di bordo. Q3 Sportback gode anche dei servizi dell’assistente virtuale intelligente Amazon Alexa: ogni funzione può così venire richiamata semplicemente dialogando col sistema in forma colloquiale. Alexa convive inoltre con l'avanzato sistema Car-to-X per la condivisione delle informazioni di traffico tra i veicoli della flotta Audi, col rilevamento del flusso verde dei semafori, infine col pratico collegamento wireless di Apple CarPlay. Segnale analogico debole? La hybrid radio commuta automaticamente la trasmissione tra FM e DAB. E anche una volta scesi dalla vettura, una parte di noi rimane in contatto con lei grazie a myAudi, l'app per smartphone con la quale accedere a qualsiasi informazione.

GUIDA (SEMI)AUTONOMA Tecnologie di sicurezza come se piovesse, quella che colpisce l'attenzione è tuttavia un sistema nuovo che Audi chiama Adaptive Cruise Assist, programma che combina insieme cruise control adattivo (Adaptive Speed Assist), assistenza alla marcia in colonna (Traffic Jam Assist) e mantenimento di corsia (Lane Keep Assist). Il parcheggio automatico? Tranquilli, c'è anche quello. Al lancio, Q3 Sportback declinata nelle versioni 45 TFSI quattro S tronic, con il 2 litri turbo benzina da 230 cv (da 47.750 euro), e 2.0 turbodiesel 150 cv nelle varianti 35 TDI quattro (41.400 euro) e 35 TDI S tronic (41.500 euro). Un capitolato a parte per RS Q3 Sportback, mostro equipaggiato di 2.5 TFSI da 400 cv, presto sul mercato insieme alle edizioni 35 TFSI con 1.5 benzina mild hybrid e 40 TDI con 2 litri diesel 190 cv.

ENGINES ON Saliamo a bordo e assaporiamo il gusto di Q3 Sportback in movimento.