Autore:

Giulia Fermani

PERSONALIZZAZIONE Q3 La seconda generazione del Suv compatto dei Quattro Anelli guadagna il pacchetto di personalizzazione Audi exclusive e Audi exclusive Module, ed ecco che nel configuratore della Audi Q3 si rendono disponibili per tutte le motorizzazioni cerchi in lega da 20 pollici, tinte individualizzate e finiture in nero lucido.

COSA OFFRE Svelata al Salone di Parigi 2018 la nuova Audi Q3 2018 ha uno stile molto più spigoloso della prima generazione del 2011 e molto vicino a quello dell’ammiraglia a ruote alte Q8. Ora, configuratore alla mano, a questa seconda generazione di Audi Q3 viene esteso il programma di personalizzazione Audi Exclusive. 2.880 euro per avere a disposizione oltre 80 tinte carrozzeria tra cui scegliere, tra cui Verde Goodwood effetto perla.

IL PACCHETTO AUDI EXCLUSIVE MODULE La proposta Audi Exclusive Module, invece, costa 4.900 euro ed è basata sulla variante S line edition. Il pacchetto aggiunge alla possibilità di scegliere tra le tinte proposte da Audi Exclusive anche il pacchetto esterno lucido nero titanio, cerchi in lega da 20 pollici Audi Sport a 5 razze con inserti grigi e calotte nere dei retrovisori.