Autore:

Lorenzo Centenari

NOMEN OMEN Un primato, l'unico Suv Audi a propulsione ibrida ricaricabile (l'unico sin qui) lo ha già stabilito. Quello del nome più lungo dell'intero listino. Audi Q5 55 TFSI e quattro, gran giro di parole che per comodità riassumeremo in Q5 plug-in hybrid. Fan della tecnologia mild hybrid, i Quattro Anelli accorciano ora le distanze con l'elettrico puro (soluzione peraltro già esplorata col Suv Audi e-tron quattro), e lo fanno attraverso il proprio sport utility di dimensioni medie. Q5 55 TFSI e quattro eccetera eccetera è già ordinabile da quest'estate, prezzo base di 64.800 euro, consegne in autunno. Provo a spiegarvela.

IBRIDO A CHI? Eh sì, perché a quanto pare la maggioranza del pubblico fa ancora un po' di confusione: mild hybrid, plug-in hybrid, full hybrid, full electric... Ogni espressione si riferisce a un sistema differente, Audi Q5 55 TFSI e quattro (basta, è l'ultima volta che lo scrivo per intero) pesca il penultimo step di elettrificazione. Ovvero: sotto il cofano, un motore termico interpretato dal 2 litri 4 cilindri turbo benzina TFSI a iniezione diretta (252 cv, 370 Nm). Componente elettrica risolta invece da un motore sincrono a magneti permanenti (143 cv, 350 Nm) integrato nella trasmissione automatica S tronic a 7 rapporti. Propulsore a pistoni e propulsore a batterie possono funzionare in tandem, oppure in solitaria, sia l'uno che l'altro. L'ibrido plug-in è tutto qui, dai che è facile.

CHE NUMERI La combinazione delle due unità motrici fa registrare una potenza di sistema di 367 cv (urca) e una coppia complessiva di 500 Nm, peraltro disponibile a un regime di rotazione eccezionalmente basso: 1.250 giri/minuto, ecco il vantaggio di un motore elettrico a bordo. Come suggerisce il nome del modello, Q5 PHEV (sigla che per convenzione sta per Plug-in Hybrid Electric Vehicle) è equipaggiata di trazione integrale Audi quattro, e nella sua miglior versione, quattro ultra: significa che l'asse posteriore può essere completamente disaccoppiato grazie a una sofisticata gestione della trazione affidata a due frizioni. Risultato: massima aderenza sempre, ma anche minori consumi.

BATTERIE Anche grazie alle quattro ruote motrici, Audi Q5 55 TFSI e quattro (...) ha un record personale sullo 0-100 km/h di 5,3 secondi. Velocità massima di 239 km/h, di 135 km/h in modalità elettrica. A proposito: il motore sincrono è alimentato da batterie agli ioni di litio (sistemate sotto il bagagliaio) da 14,1 kWh di capacità. Cioè un valore sufficiente a far funzionare Q5 plug-in in zero emission mode per oltre 40 km (45 km misurati secondo il ciclo di omologazione WLTP). I consumi? Ridicoli: sulla distanza, 2,3 l/100 km ed emissioni CO2 di 53 g/km.

RICARICA La dotazione di serie di Audi Q5 PHEV include un cavo per la ricarica da prese domestiche e industriali (da presa da 220 Volt, tempi di attesa attorno alle 6 ore) e un pannello di controllo della ricarica. E' optional il cavo per connettersi alle colonnine pubbliche: collegandosi a una fonte di elettricità da 7,2 kWh, la batteria della Q5 ibrida si ripristina completamente in 2 ore circa.

MY HYBRID Nuova Audi Q5 ibrida può tra l'altro ricaricare in tutta comodità grazie ad e-tron Charging Service, il servizio Audi che garantisce l’accesso a una rete di oltre 100.000 colonnine pubbliche in 16 Paesi europei. Per dare inizio alla ricarica è sufficiente appoggiare una card al totem, indipendentemente dal fornitore. Questo dopo essersi registrati al portale myAudi, e stipulato apposito contratto con fatturazione a frequenza mensile. Per la gestione da remoto delle funzioni plug-in hybrid, c'è infine l’app myAudi e i suoi servizi Audi connect: stato della batteria, autonomia istantanea, processi di ricarica, programmazione del timer, gestione climatizzazione, tutto comodamente via smartphone.

COM'È Un passo indietro ora al design. Dal di fuori, Audi Q5 55 TFSI e quattro è in tutto e per tutto una Q5 vestita di pacchetto S line exterior (sportello di ricarica sul passaruota posteriore sinistro a parte, of course): paraurti, longarine sottoporta, prese d’aria ed estrattore sportivi, cerchi in lega da 18 pollici, fari full LED. All'interno, clima automatico a tre zone, quadro strumenti digitale da 7 pollici con specifiche plug-in, chiave comfort con sistema di sbloccaggio del portellone tramite sensori, radio digitale DAB, sedili anteriori sportivi, sedili posteriori "plus" frazionabili 40/20/40 e regolabili sia in senso longitudinale, sia nell’inclinazione degli schienali. Si viaggia "eco" e si viaggia da signori, insomma.

AL PREZZO DI... Il listino prezzi di Audi Q5 55 TFSI e quattro parte dunque da 64.800 euro (versione Business), dotazione standard che comprende pacchetto di navigazione, sistema di ausilio al parcheggio plus, cruise control, regolazione del supporto lombare a 4 vie per i sedili anteriori, infine volante multifunzionale plus in pelle a tre razze. Da settembre, in vendita anche la versione "soft": Q5 50 TFSI e quattro, la potenza cala a 299 cv, il prezzo a 57.500 euro, e hai accesso all'ecobonus di seconda fascia. È il momento di vedere come va.