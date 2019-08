Autore:

Alessandro Perelli

COME CAMBIA Proseguono i test su strada della nuova Audi Q5, che si toglie un po’ di polvere di dosso per affrontare la sfida con le agguerrite rivali di sempre, Bmw X3 e Mercedes-Benz GLC. Le foto spia arrivate in redazione ci danno le prime indicazioni su come sarà il nuovo Suv tedesco.

EVOLUZIONE NON RIVOLUZIONE Il nuovo corso stilistico non stravolge il look della macchina, semmai ne affina i tratti, accostandoli maggiormente a quelli della rinnovata Q7 e della recente Q3. Le camuffature adesive lasciano intravvedere l’inedita forma della calandra, adesso più ampia, e il taglio affilato dei proiettori anteriori a Led, che diventano più sottili. I fari hanno una struttura interna differente, anche se dovremo aspettare un'auto meno mascherata per capirne di più. Sotto al paraurti trova posto anche una piastra metallica sia per una funzione estetica sia di protezione della meccanica.

MODIFICHE ANCHE SUI FIANCHI Poiché le maggiori camuffature sono focalizzate sui fianchi dell'auto, sembra scontato che anche i passaruota e le minigonne avranno un aspetto differente. Le nuove Q3 e Q3 Sportback hanno fianchi larghi e ampie protezioni, un tratto che la nuova Q5 potrebbe ereditare nel suo aggiornamento di mezza età. Nel posteriore, troviamo ritocchi al paraurti e ai terminali di scarico, mentre i fanali hanno un nuovo disegno generato dai diodi.

GLI AGGIORNAMENTI DELL'ABITACOLO Le immagini ci fanno intuire davvero poco di come cambia la cellula abitativa della nuova Q5, ma rumors indicano che dovrebbe avere un design del cruscotto più moderno e l’ultima release del sofisticato sistema infotainment MMI. La nuova A4 ha fatto scuola e il touchscreen montato sul cruscotto dell'auto passerà a 10,1 pollici, invece il Virtual Cockpit sarà rinnovato.

ARRIVERÀ ANCHE IBRIDA PLUG-IN? A livello meccanico, le voci confermano la presenza dei motori benzina e diesel già in gamma, però è quasi certo che anche per la nuova Q5 arrivi una versione ibrida plug-in, sebbene Audi non si sia ancora sbilanciata sui dettagli dei nuovi modelli che amplieranno la futura gamma.