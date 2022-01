Porsche Cayenne, il SUV di lusso si tinge di platino

Come rendere ancor più esclusivo uno dei SUV più esclusivi in circolazione? A Stoccarda hanno una risposta molto semplice: produrre un allestimento particolarmente ricco, elegante e raffinato, e proporlo sui modelli di maggior successo della gamma. Ecco quindi nascere Porsche Cayenne Platinum Edition, disponibile già da oggi.

Porsche Cayenne Platinum Edition è caratterizzata - come dice il nome - da una finitura color platino satinato che coinvolge numerosi particolari della carrozzeria: la parte superiore delle lamelle delle prese d’aria frontali, il lettering Porsche integrato nella striscia a LED posteriore, la dicitura del modello sul portellone e i cerchi in lega da 21” RS Spyder De­sign (esclusivi per questa versione).

Porsche Cayenne Platinum Edition 2022: visuale di 3/4 anteriore

ANCHE NERO A rendere l’insieme più elegante provvedono i tubi di scarico e le cornici dei finestrini in color nero lucido. La carrozzeria è disponibile nei colori Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue e quelli della serie Crayon.

Porsche Cayenne Platinum Edition 2022: tanti particolari in alluminio e argento

A bordo l’abitacolo si caratterizza per dettagli molto raffinati ed eleganti, a cominciare dai battitacco nelle portiere con il logo Platinum Edition e le cinture nelle colorazioni Crayon. Sofisticati e ricercati i numerosi elementi color argento e i rivestimenti in alluminio texturizzato.

Porsche Cayenne Platinum Edition 2022: di serie l'orologio analogico a centro plancia

Di serie, per questa versione, fari a matrice di LED con il sistema Porsche Dynamic Light System (PDLS), tetto panoramico, impianto audio surround dello specialista Bose, luci ambientali, sedili sportivi in pelle con regolazioni elettriche a otto vie, il logo Porsche cucito sui poggiatesta anteriori e posteriori, e un orologio analogico al centro della plancia. Come sempre, i clienti più esigenti possono poi attingere alle numerose opzioni di personalizzazione offerte dal programma Porsche Exclusive Manufaktur.

Porsche Cayenne Platinum Edition 2022: visuale dall'alto, con il tetto panoramico di serie

Cayenne Platinum Edition è disponibile per i modelli “base” (con il V6 benzina da 340 CV), la versione plug-in Cayenne E-Hybrid (con lo stesso propulsore affiancato a un motore elettrico, per una potenza combinata di 462 CV) e la sportiva Cayenne S (con il 2.9 V6 da 441 CV), anche nella variante Coupé. Ordini già aperti, consegne previste a maggio. I prezzi, almeno per il mercato tedesco, partono dagli 89.335 euro per il modello base, 102.901 euro per la ibrida plug-in, e 105.995 euro per la Cayenne S. Aggiorneremo questo articolo non appena avremo disponibili i prezzi sul mercato italiano (che saranno comunque molto simili).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/01/2022