Porsche Panamera: è già ora di maquillage per la tedesca?

CAMBIA ANCORA LA PORSCHE PER LA FAMIGLIA La Porsche Panamera è stata aggiornata solo un paio di anni fa; tuttavia, nonostante il precedente restyling ne abbia sostanzialmente evoluto lo stile, gli interni e la tecnologia di bordo, la Casa tedesca sembra lavorare su un altro restyling per la sua berlina sportiva. L'avevamo già beccata a giugno, ma un prototipo privo di pellicole mimetiche è stato immortalato dagli obiettivi dei fotografi anche durante una sessione di test su neve nel nord della Svezia. Quindi, le conclusioni restano le stesse di sei mesi fa, poiché se è vero che è tutto da confermare l'arrivo di un altro restyling, è altrettanto vero che questo secondo avvistamento può significare che qualcosa bolle in pentola. Bisogna ammettere che l’auto non sembra avere subito grandi modifiche al design; infatti, i cambiamenti paiono marginali e limitati a un nuovo paraurti anteriore con prese d'aria aggiuntive (specialmente quella appena sopra la targa) e luci di marcia diurna montate verticalmente.

Porsche Panamera: un muletto con piccole modifiche al design pizzicato in SveziaANCHE DENTRO ARIA DI NUOVO Non ci sono conferme al riguardo, ma il muletto potrebbe anche essere un modello utilizzato per dei test invernali con qualche specifica secondaria e non un vero e proprio aggiornamento, però anche l’abitacolo è stato visto con il cruscotto nascosto. Questo può significare che potremmo aspettarci degli aggiornamenti agli interni, magari con un infotainment di nuova generazione oppure un diverso layout in ottica di riorganizzazione d’utilizzo dei comandi. Quello che sembra certo è che non sono previste evoluzioni della gamma motori, con i V6 e V8, anche plug-in hybrid per potenze da 330 a 700 CV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/01/2022