LA PANAMERA PUÒ CONVIVERE CON LA TAYCAN La Porsche Panamera non ha i giorni contati nonostante la transizione della Casa tedesca verso l’elettrificazione della propria gamma e questo fa pensare che l’auto abbia la concreta possibilità di sopravvivere fino a raggiungere la sua terza generazione. Porsche ha in listino l’ultima versione di Panamera dal 2017 e smetterà di produrla nel 2024. L’auto si colloca in una classe simile a quella della Taycan completamente elettrica, ma secondo il boss di Porsche Oliver Blume, ciò non significa che le due non possano coesistere. Leggiamo insieme cosa ha dichiarato in questa interessante intervista rilasciata ai colleghi inglesi del sito web specializzato Autocar: ''Penso che potrebbe funzionare, perché appartengono a segmenti diversi''. ''La Panamera è un gradino più in alto della Taycan''. Tuttavia, il capo di Porsche ha riconosciuto che il marchio tedesco potrebbe aver bisogno di differenziare meglio i due modelli. ''Questa è la sfida che ci aspetta per queste auto, per ottenere la differenziazione tra loro il più possibile, e anche per distinguersi dalla concorrenza'', ha detto. “In Porsche contiamo su cinque temi di distinzione: alta qualità, design caratteristico del marchio, prestazioni tipiche di Porsche, ricarica rapida ed esperienza di guida. Questi cinque pilastri sono molto importanti per emergere e differenziarsi in futuro''.

NON È ESCLUSA UNA PANAMERA 100% ELETRICA Se Porsche deciderà di continuare a costruire la Panamera di terza generazione, ebbene, la macchina potrebbe essere completamente elettrica. In tal caso, probabilmente utilizzerà la nuova piattaforma PPE sviluppata da Porsche stessa insieme a Audi e destinata a esordire con la versione a zero emissioni della Macan. D'altra parte, Porsche prevede che l'80% delle sue vendite entro il 2030 deriverà da veicoli elettrici, quindi c'è ancora un po' di spazio per i modelli con motore a combustione interna nella sua gamma fino a quella data. La Casa di Zuffenhausen ha affermato che l'ultima auto ad abbandonare i motori convenzionali sarà la 911, ma poiché l'attuale Panamera è già disponibile con un motore 2.9 V6 ibrido, la prossima generazione potrebbe usare ancora una motorizzazione a benzina con l’assistenza del sistema plug-in hybrid.