CONSULENTE ROBOT Dimmi chi sei e ti dirò quale specifica vettura fa per te. Perché se è vero che il ''porschismo'' è religione monoteista, è pur vero che non esiste un porschista uguale a un altro. Una nuova funzionalità si aggiunge al Car Configurator sul portale web di Porsche, un programmino che al cliente ora eroga suggerimenti su misura. Si chiama ''Recommendation Engine'' (traduciamolo come ''motore di raccomandazione'') e utilizza l'Intelligenza Artificiale per determinare opzioni uniche, sulla base di miliardi di combinazioni possibili. Il tutto, ovviamente, in una frazione di secondo.

AUTO APPRENDIMENTO Semplice l'interfaccia, assai più complesso il dietro le quinte. Per implementare il nuovo strumento del Porsche Car Configurator, più di 270 modelli di machine learning sono stati addestrati e calibrati su ogni singolo mercato. Reti neurali utilizzano avanzati algoritmi per individuare schemi, prevedere varie opzioni, quindi fornire il massimo vantaggio possibile a ogni singolo utente. Dai test, pare che le raccomandazioni siano accurate per oltre il 90%. Poiché inoltre il sistema si auto-ottimizza sulla base di nuovi dati, il tasso migliorerà ulteriormente nel tempo. Nessun utente riceverà gli stessi consigli, mentre massima attenzione è rivolta alla protezione dei dati e dell'anonimato.

COMING SOON Lo strumento è attualmente disponibile in sei mercati (Germania, Cina, Stati Uniti, Gran Bretagna, Svizzera e Taiwan): altri, fra i quali l'Italia, seguiranno a breve.