AD PERSONAM L'ufficio ordinazioni ha alzato la saracinesca il giorno stesso della world premiere. Insieme ad esso, pure il configuratore online. Per modellare Maserati MC20 in base ai propri gusti estetici, nonché alla propria indole sportiva, oppure più votata all'eleganza. Non hai 200.000 euro in banca (meglio ancora se qualcosa in più: prezzi non ancora formulati) e non puoi permetteri nemmeno un cerchio della nuova supercar di Modena? Almeno, puoi giocare di immaginazione...

POCHI MA BUONI Il configuratore attivo sul sito web Maserati consente ai potenziali clienti (o sognatori, come noi) di ottenere un'anteprima delle specifiche scelte dentro e fuori, prima ancora di deliberare per la delicata decisione dell'acquisto. Lo spettro delle opzioni non è in realtà particolarmente ampio, ma se possiedi i mezzi finanziari e desideri esplorare il nuovo programma di personalizzazione ''Fuoriserie'' del Tridente, dovresti essere in grado di soddisfare ogni tuo capriccio.

GLI ESTERNI Disponibili sei colori - Bianco Audace, Nero Enigma, Rosso Vincente, Giallo Genio, Blu Infinito e Grigio Misterio - insieme a quattro differenti design di ruote, oltrr alla possibilità di abbinare o contrastare il colore della pinza freno con la vernice esterna. Ulteriori opzioni esterne includono un tetto nero o in fibra di carbonio, spoiler e cofano in fibra di carbonio, infine un pacchetto carbonio esterno che aggiunge la trama nera allo splitter anteriore, al diffusore posteriore, agli inserti sottoporta e ai terminali di scarico.

GLI INTERNI L'abitacolo di MC20 è come noto minimalista, tuttavia può a sua volta essere ravvivato con carbonio e Alcantara e una serie di diversi modelli di rivestimento dei sedili. A quanto pare (strano, per una sportiva di simile lega), sembra che i paddle del cambio del volante siano esclusi dell'equipaggiamento di serie. Monitoraggio degli angoli ciechi, specchietti elettrocromatici, sospensioni sportive con sollevamento del muso e freni in carbonio-ceramica completano il set di accessori. E fanno della Maserati MC20 un'hypercar al cubo.